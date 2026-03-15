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Super League Battu par YB, Lausanne dit adieu au top 6

ATS

15.3.2026 - 16:00

Défait par YB 2-0 dimanche, le LS a perdu espoir d'atteindre le top 6 de Super League, à 3 journées de la scission du championnat. Les Vaudois comptent 9 pts de retard sur leur adversaire du jour, 6e.

Lausanne-Sport – YB 0-2

Lausanne-Sport – YB 0-2

Super League | 30ème journée | Saison 25/26

15.03.2026

Keystone-SDA

15.03.2026, 16:00

15.03.2026, 18:06

Incapables de gagner à la Tuilière en championnat depuis le 30 novembre, les hommes de Peter Zeidler ont pourtant bien entamé la rencontre, mais ont cruellement manqué d'efficacité en ne cadrant aucun de leurs six tirs en première mi-temps. Alan Virginius a sonné le réveil d'YB avec une frappe à la 36e, captée sans problème par Karlo Letica.

Super League. «Beaucoup de déception» pour Morgan Poaty et le LS

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Sanches condamne son ancienne équipe

L'ouverture du score est tombée à la 43e par l'ex-Lausannois Alvyn Sanches, parfaitement servi par Joel Monteiro. Au retour des vestiaires, le LS est ensuite réduit à 10 avec l'expulsion de Karim Sow pour une faute sur Sanches dans le rond central (49e).

Six minutes plus tard, ce dernier a réalisé le doublé, enterrant les derniers espoirs des Vaudois qui s'étaient pourtant imposés lors de leurs deux confrontations face à YB cette saison. À la 70e, l'entrant du LS Sékou Fofana a manqué de relancer le match en tirant sur la latte.

Alvyn Sanches : «C’était un match assez spécial pour moi»

Alvyn Sanches : «C’était un match assez spécial pour moi»

Auteur d’un doublé face à son ancienne équipe, Alvyn Sanches a été le grand artisan de la victoire d’YB sur la pelouse du LS (2-0). Il s’est confié au micro de blue Sport après la rencontre.

15.03.2026

Battue par le leader Thoune lors de sa dernière sortie, l'équipe de Gerardo Seoane obtient un 3e succès en quatre matches, et se maintient à hauteur de Sion (5e, également à 45 points). Désormais hors-jeu dans la lutte pour les places européennes, éliminé de Conference League, et comptant 12 points d'avance sur la place de barragiste, le LS (8e, 36 points) n'a déjà plus grand-chose à jouer, alors qu'il reste encore huit journées à disputer dans ce championnat.

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