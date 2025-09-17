  1. Clients Privés
Super League Des déplacements critiques pour Servette et Lausanne

ATS

17.9.2025 - 04:15

Le Servette FC se rend mercredi à Sion (19h00) avec pour objectif d'enfin décrocher une victoire en Super League. A Lugano, le Lausanne-Sport veut aussi mettre fin à sa série de défaites.

Les Servettiens sont toujours à la recherche d'une première victoire en championnat.
Les Servettiens sont toujours à la recherche d'une première victoire en championnat.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.09.2025, 04:15

17.09.2025, 07:56

Ces deux matches en retard de la 4e journée donnent l'occasion à trois équipes en besoin de points (Lugano, Servette, LS) de se refaire une santé. Le FC Sion pourrait de son côté s'installer sur le podium en cas de succès à Tourbillon.

Vainqueurs dimanche à Winterthour (3-2) malgré quelques frayeurs en fin de match, les joueurs de Didier Tholot réussissent un très bon début de saison. Une quatrième victoire en six matches mercredi confirmerait que Sion est bien le meilleur club romand du moment.

Super League. Les Sédunois se relancent à Winterthour, non sans frissons

Super LeagueLes Sédunois se relancent à Winterthour, non sans frissons

Lausanne a pour sa part concédé une quatrième défaite consécutive en championnat dimanche sur la pelouse de Grasshopper (3-1). En se rendant chez des Tessinois encore plus en crise, le LS doit vraiment saisir l'opportunité de se relancer.

Super League. Réduits à 10, les Lausannois finissent laminés par Grasshopper

Super LeagueRéduits à 10, les Lausannois finissent laminés par Grasshopper

