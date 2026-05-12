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Super League GC scelle la relégation de Winterthour, le grand huit pour Servette

ATS

12.5.2026 - 22:47

Mené 2-0 à la mi-temps, Grasshopper a renversé la situation face à Winterthour et s'est imposé 3-2 au Letzigrund lors de la 37e journée de Super League. Ce succès condamne «Winti» à la relégation directe en Challenge League.

GC – Winterthour 3-2

GC – Winterthour 3-2

Super League | 37ème journée | Saison 25/26

12.05.2026

Keystone-SDA

12.05.2026, 22:47

12.05.2026, 23:32

Les Sauterelles ont renversé la partie en 10 minutes, profitant tout d'abord d'un penalty à la 60e, transformé par Dirk Abels. Lee Young-Jun a ensuite égalisé trois minutes plus tard, avant qu'Abels ne parvienne à inscrire le but décisif à la 70e.

Super League. Le match de barrage déplacé pour… un concert de Metallica ?

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En première période, Pajtim Kasami avait pourtant permis à Winterthour de prendre un départ idéal. Celui qui compte 12 sélections en équipe de Suisse a inscrit un doublé (7e/10e). Avec désormais sept points de retard sur l'avant-dernière place de GC, les protégés de Patrick Rahmen sont condamnés à demeurer lanterne rouge de Super League, synonyme de relégation en deuxième division.

Les hommes de Peter Zeidler ont donc mis fin à l'aventure de Winterthour en Super League, démarrée en 2022. Ils peuvent désormais se préparer au barrage de promotion/relégation qui les opposera soit face à Aarau, soit face à Vaduz.

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Servette remporte le derby lémanique

Dans les autres rencontres, Servette a enchaîné un 8e match sans défaite en battant Lausanne-Sport 2-0 à domicile et reste invaincu dans ce Relegation Group. Déjà battu à Winterthour lors de sa dernière sortie, Lausanne n'aura pas d'autre objectif que de retrouver le sourire face à GC samedi lors de la dernière journée de la saison.

Servette – Lausanne-Sport 2-0

Servette – Lausanne-Sport 2-0

Super League | 37ème journée | Saison 25/26

12.05.2026

Le FC Zurich s'est incliné 1-0 à Lucerne pour une rencontre elle aussi sans enjeu. Le FCL et les Grenat sont à égalité (50 points) à la 7e place avant leur dernier match, respectivement face à Winterthour et le FC Zurich.

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