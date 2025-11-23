  1. Clients Privés
Super League Lausanne à l’autre bout du pays, Sion sur ses terres

ATS

23.11.2025 - 04:01

Lausanne et Sion, qui s'étaient quittés sur un 0-0 lors de la dernière journée, retrouvent la Super League dimanche. Le LS se déplace à Saint-Gall, tandis que les Sédunois reçoivent le FCZ.

Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ - Gallery
Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ - Gallery. Gaoussou Diakité (à gauche) devra contenir ses nerfs face à Saint-Gall. Le prodige malien du LS avait vu rouge lors du précédent duel entre les deux équipes (archives).

Gaoussou Diakité (à gauche) devra contenir ses nerfs face à Saint-Gall. Le prodige malien du LS avait vu rouge lors du précédent duel entre les deux équipes (archives).

Photo: KEYSTONE

Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ - Gallery. Christian Constantin veille sur l'entraîneur Didier Tholot : le président veut voir son équipe gagner contre Zurich (archives).

Christian Constantin veille sur l'entraîneur Didier Tholot : le président veut voir son équipe gagner contre Zurich (archives).

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

23.11.2025, 04:01

23.11.2025, 09:03

Quatre jours avant un périlleux voyage à Poznan en Conference League, les Vaudois veulent retrouver la victoire en championnat (16h30). Les joueurs de Peter Zeidler peuvent profiter de la méforme des Brodeurs, battus lors de leurs deux précédentes sorties (3-2 à Sion, 4-1 contre YB).

FC St-Gall 1879 - FC Lausanne-Sport
FC St-Gall 1879 - FC Lausanne-Sport

di 23.11. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sports Live ∙ FC St-Gall 1879 - FC Lausanne-Sport

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  6h et 47min 48sec

Sion veut surtout rester du bon côté de la barre dans cette Super League très serrée derrière le cavalier seul du leader thounois. La troupe de Didier Tholot devra toutefois se méfier du réveil du FC Zurich (14h00), qui a mis fin à sa série de cinq défaites avant la trêve internationale en battant Lucerne (3-2).

FC Sion - FC Zurich
FC Sion - FC Zurich

di 23.11. 13:35 - 16:15 ∙ blue Sports Live ∙ FC Sion - FC Zurich

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  4h et 27min 48sec

Au Letzigrund (16h30), le FC Bâle de Xherdan Shaqiri doit battre Grasshopper pour espérer se rapprocher un peu du FC Thoune.

