Super League Le LS veut renouer avec la victoire face à un FC Bâle mal en point

ATS

1.3.2026 - 04:01

En Super League, le Lausanne-Sport reçoit Bâle dès 14h00 pour le compte de la 27e journée. Les Vaudois doivent s'imposer pour se rapprocher de la barre.

Lausanne's Omar Janneh, left, celebrates with Lausanne's Nicky Beloko, right, after the 1 to 1 goal during the second leg of the UEFA Conference League play-off match between FC Lausanne-Sport, LS, against SK Sigma Olomouc of Czechia, at the stade de la Tuiliere stadium, in Lausanne, Switzerland, Thursday, February 26, 2026. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)
Lausanne's Omar Janneh, left, celebrates with Lausanne's Nicky Beloko, right, after the 1 to 1 goal during the second leg of the UEFA Conference League play-off match between FC Lausanne-Sport, LS, against SK Sigma Olomouc of Czechia, at the stade de la Tuiliere stadium, in Lausanne, Switzerland, Thursday, February 26, 2026. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.03.2026, 04:01

01.03.2026, 08:07

Après leur élimination européenne jeudi, les Lausannois n'ont plus que le championnat à jouer. Ils restent sur six matches sans victoire en Super League: une réaction est attendue.

Conference League. Désillusion pour le Lausanne-Sport, mis à la porte en barrages

Conference LeagueDésillusion pour le Lausanne-Sport, mis à la porte en barrages

Dès 16h30, les Young Boys n'auront pas le droit à l'erreur lors de la venue du FC Zurich. Les deux clubs bataillent pour figurer dans le top 6. Enfin, l'avant-dernier Grasshopper recevra Lugano.

