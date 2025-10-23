Le FC Zurich a licencié jeudi son entraîneur en chef Mitchell van der Gaag car le club «stagne», selon les termes du communiqué du club. L'entraîneur-assistant Dennis Hediger prend l'intérim.

𝐃𝐞𝐫 𝐅𝐂 𝐙𝐮̈𝐫𝐢𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐧𝐭 𝐬𝐢𝐜𝐡 𝐯𝐨𝐧 𝐂𝐡𝐞𝐟𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐆𝐚𝐚𝐠



Die Clubführung des FCZ ist zur Meinung gelangt, dass die Entwicklung der ersten Mannschaft stagnierte und hat deshalb beschlossen, eine personelle Anpassung… pic.twitter.com/4YdVCGhROU — FC Zürich (@fc_zuerich) October 23, 2025

Keystone-SDA ATS

Le président du FC Zurich Ancillo Canepa s'est montré insatisfait des performances du technicien néerlandais de 53 ans, arrivé au terme du dernier championnat. Van der Gaag n'aura dirigé la première équipe qu'à onze reprises, pour cinq victoires.

Le club zurichois est pour l'heure 8e du classement de Super League avec 13 points, à égalité avec Lugano et Lucerne. Les Zurichois ont concédé la défaite lors de leurs deux dernières rencontres, d'abord face à son rival Grasshoper puis face à Lugano.

Le FCZ est également hors du jeu en Coupe de Suisse. Il avait été éliminé en 16es de finale par le Stade nyonnais aux tirs au but fin septembre.