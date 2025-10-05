Les clubs lémaniques évolueront à domicile cet après-midi lors de la 8e journée de Super League. Le Lausanne-Sport et Servette recevront respectivement les Young Boys et le FC Bâle (en direct sur blue Sport).

Les Lausannois espèrent aussi fêter des buts cet après-midi contre YB. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

LS-YB mettra aux prises dès 14h00 deux équipes qui ont fêté une belle victoire jeudi sur la scène européenne. Cette saison, les Vaudois étonnent en Conference League, mais cela fonctionne moins bien en championnat puisqu'ils n'ont récolté que 5 points et gagné une seule rencontre. Les Bernois ont quant à eux accumulé 14 points et seront donc favoris à la Tuilière.

Dès 16h30, Servette (8 pts) accueillera Bâle (12 pts), qui s'est signalé jeudi en battant le VfB Stuttgart en Europa League. Les Genevois ont réagi après un mauvais début de saison, remportant leurs deux derniers matches en Super League.

Enfin, la lanterne rouge Winterthour (2 pts) devra absolument enfin gagner un match lors de la venue de Lugano (7 pts) à la Schützenwiese (16h30). Les Zurichois devront en premier lieu resserrer les boulons derrière: leur défense est la pire de la Ligue, avec déjà 21 buts reçus.

