  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Joute des cancres : Lucerne sort vainqueur face à Grasshopper

ATS

10.2.2026 - 22:28

Le duel des mal classés entre Lucerne et Grasshopper a tourné en faveur des Lucernois. Vainqueurs 4-3 à domicile, ils prennent sept points d'avance sur le club zurichois, toujours barragiste.

Lucerne – GC 4-3

Lucerne – GC 4-3

Super League | 24ème journée | Saison 25/26

10.02.2026

Keystone-SDA

10.02.2026, 22:28

10.02.2026, 23:08

C'est un match de Super League aussi riche en rebondissements qu'en buts qui s'est joué en Suisse centrale. Et ce sont les hommes de Mario Frick, pourtant incapables de gagner en 2026, qui ont eu le dernier mot.

Un but de Severin Ottiger à la 76e a offert les trois points aux Lucernois. Ces derniers avaient pris une première fois l'avantage peu après la mi-temps sur un but contre son camp de Sven Kohler (3-2, 53e), mais un GC accrocheur était revenu à égalité via Simone Stroscio (3-3, 58e).

Super League. Les sauterelles se rebellent, fin de série pour le FC Lugano

Super LeagueLes sauterelles se rebellent, fin de série pour le FC Lugano

Les Sauterelles peuvent nourrir des regrets, car elles ont mené par deux fois au score en première mi-temps après des buts de Tim Meyer (9e) et Luke Plange (35e). Efficace, Lucerne a répondu à chaque fois très vite, grâce à Oscar Kabwit (15e) et Matteo Di Giusto (37e).

En attendant les autres matches de cette 24e journée, les Lucernois remontent ainsi au 8e rang, avec deux points d'avance sur Servette et le FCZ, qui jouent mercredi contre Lugano et Winterthour respectivement.

Les plus lus

Réclamation officielle : tollé autour du revêtement du podium
Après Lindsey Vonn, une autre descendeuse gravement blessée
Des médailles trop fragiles ? La liste des victimes s'allonge !
Un duo autrichien en or, Shiffrin et les Suissesses se liquéfient
La princesse suédoise Sofia reconnaît, elle aussi, avoir rencontré Epstein
Trump va abroger le fondement des règlementations climatiques US