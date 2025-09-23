  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Protêt confirmé : le match Lugano - Lausanne rejoué ?

ATS

23.9.2025 - 12:16

Le FC Lugano a confirmé son protêt contre la validation du match de Super League du 17 septembre face au Lausanne-Sport (1-1). Le club tessinois demande que la partie soit rejouée.

Karim Sow et Renato Steffen au duel.
Karim Sow et Renato Steffen au duel.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.09.2025, 12:16

23.09.2025, 14:28

Lugano dénonce «une utilisation erronée en violation du protocole VAR», a indiqué la Swiss Football League (SFL). A la 63e, le Lausannois Karim Sow avait été expulsé pour un second avertissement, avec que l'arbitre Urs Schnyder ne soit appelé par la VAR pour un possible carton rouge direct.

«Jamais vu une telle scène». Action controversée entre Lugano et Lausanne, un protêt déposé

«Jamais vu une telle scène»Action controversée entre Lugano et Lausanne, un protêt déposé

Après avoir visionné les images, l'arbitre avait constaté un hors-jeu préalable de Renato Steffen et avait donc annulé l'expulsion du défenseur du LS. Le cas a désormais été transmis à la Commission de discipline de la SFL.

Super League. Servette enlève le derby du Rhône, le LS stoppe l'hémorragie

Super LeagueServette enlève le derby du Rhône, le LS stoppe l'hémorragie

Lugano – Lausanne-Sport 1-1

Lugano – Lausanne-Sport 1-1

Super League | 4ème journée | Saison 25/26

17.09.2025

Les plus lus

Hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne pour 2026
Pneus d’hiver passés au crible : le TCS dévoile des résultats effarants !
Un dangereux virus se propage en Sardaigne – Le Tessin en alerte
Le monde du tennis pleure l’une de ses grandes figures
Macron à pied, bloqué par le passage du convoi de Trump, l'occasion d'un coup de fil