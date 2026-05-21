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«Une première pour le club» Mauro Lustrinelli quitte le FC Thoune pour la Bundesliga

ATS

21.5.2026 - 13:44

Mauro Lustrinelli n'est plus l'entraîneur de Thoune. Il rejoint la Bundesliga pour reprendre les rênes d'Union Berlin, a annoncé le club bernois jeudi.

Mauro Lustrinelli, sacré champion de Suisse avec le FC Thoune, rejoint la Bundesliga
Mauro Lustrinelli, sacré champion de Suisse avec le FC Thoune, rejoint la Bundesliga
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

21.05.2026, 13:44

21.05.2026, 14:01

En poste dans l'Oberland bernois depuis juillet 2022, le technicien de 50 ans a remporté le Championnat de Suisse lors de l'exercice 2025/26. Thoune a ainsi fêté un titre alors qu'il évoluait encore en Challenge League la saison précédente. Cité dans le communiqué du club, Lustrinelli a remercié ses désormais anciens joueurs «pour leur détermination et leur passion avec laquelle j'ai vécu chaque jour, c'était fantastique!»

Une première pour Thoune

«C'est un honneur pour Thoune que son entraîneur accède à la Bundesliga. Il s'agit de première fois dans l'histoire du club qu'un tel transfert se produit», a déclaré le président thounois Andres Gerber. Son successeur à la tête de l'équipe championne de Super League n'est pas encore connu.

Après 157 matches sur le banc de Thoune, Lustrinelli a fait le choix de tenter sa chance en Allemagne, alors qu'il était sous contrat jusqu'à l'été 2028 avec le champion de Suisse. Le Tessinois reprend le flambeau de Marie-Louise Eta, première femme à entraîner un club de Bundesliga, qui avait été nommée ad interim à la mi-avril pour remplacer Steffen Baumgart.

«Une humiliation». Quand le titre du FC Thoune fait passer les autres pour des nuls

«Une humiliation»Quand le titre du FC Thoune fait passer les autres pour des nuls

Le club berlinois a terminé à la 11e place de la saison écoulée avec 39 points, soit seulement dix de plus que le barragiste Wolfsburg. Lustrinelli est le 2e Suisse à diriger Union Berlin après le Zurichois Urs Fischer entre 2018 et 2023.

Dans la capitale allemande, il tentera de rééditer l'exploit qu'il a réalisé avec Thoune, à savoir de ramener à son club un premier titre de champion national. A ce jour, ce dernier ne compte qu'une Coupe d'Allemagne de l'Est à son palmarès.

Mauro Lustrinelli : «On a fait quelque chose qui sera gravé longtemps»

Mauro Lustrinelli : «On a fait quelque chose qui sera gravé longtemps»

L'entraîneur tessinois évoque avec émotions le titre de champion de Suisse, conquis avec le FC Thoune. Un sacre qui a une retombée même au delà des frontières helvétiques.

03.05.2026

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