  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Les sauterelles se rebellent, fin de série pour le FC Lugano

ATS

31.1.2026 - 22:30

Lugano n'a pas signé un sixième succès de suite en championnat. Les bianconeri ont été tenus en échec 1-1 à Zurich contre Grasshopper lors de la 22e journée.

GC – Lugano 1-1

GC – Lugano 1-1

Super League | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Keystone-SDA

31.01.2026, 22:30

31.01.2026, 22:52

Après avoir touché le poteau dès la 7e par Behrens, les Tessinois ont renforcé leur domination à la reprise face à un adversaire bien timide offensivement malgré les débuts de Michael Frey. Lugano a manqué plusieurs occasions avant que Steffen ne puisse enfin concrétiser (62e). Après cette réussite, les visiteurs ont été proches d'un deuxième but.

Super League. Un Servette à deux visages renverse Saint-Gall, le «Shaq» terrasse le FCZ

Super LeagueUn Servette à deux visages renverse Saint-Gall, le «Shaq» terrasse le FCZ

GC s'est rebellé dans les dernières minutes. Saipi a sauvé sur un coup franc de Jensen (81e) avant que, dans la foulée, Diaby n'ajuste de la tête le poteau bianconero. Krasniqi a ponctué cette bonne phase des Sauterelles en égalisant à la 85e.

Les plus lus

A Minneapolis, une juge refuse de bloquer les opérations d'ICE
Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»
10'000 Danois dénoncent les propos de Trump sur l'Afghanistan
Cette fois, le rêve de médaille doit devenir réalité
Le Barça vendange, mais assure l’essentiel comptable
Le ministère de la justice publie «plus de trois millions de pages» relatives à l’Affaire Epstein