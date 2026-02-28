  1. Clients Privés
Super League Servette joue son droit d’espérer contre les Sédunois

ATS

28.2.2026 - 04:01

Trois matches de la 27e journée de Super League sont au programme aujourd'hui. Le derby du Rhône entre Servette et Sion (20h30) s'annonce crucial pour les Genevois.

Servette devra s'imposer contre Sion samedi soir
Servette devra s'imposer contre Sion samedi soir
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.02.2026, 04:01

28.02.2026, 09:42

Servette (10e/28 points) a absolument besoin de faire le plein pour encore pouvoir espérer se hisser dans le top 6. Les Grenat accusent pour l'instant 8 longueurs de retard sur les Young Boys (6e/36 pts). Sion (4e/40 pts) est bien placé pour disputer le Championship Group.

Super League. Sion impressionne, Lausanne et Servette marquent le pas

Super LeagueSion impressionne, Lausanne et Servette marquent le pas

Les deux rencontres de ce samedi se joueront dès 18h00. Le leader Thoune (1er/61 pts) tentera de signer un dixième succès consécutif avec la venue de Lucerne (7e/33 pts), en nette reprise depuis quelques semaines. Enfin, Saint-Gall (2e/47 pts) devrait normalement l'emporter contre la lanterne rouge Winterthour (12e/14 pts).

Retour sur le dernier derby du Rhône

Servette – Sion 3-3

Servette – Sion 3-3

Super League | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

