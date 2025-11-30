Le Lausanne-Sport accueille le leader de Super League Thoune pour la 15e journée dimanche (16h30). Le Servette FC reçoit Young Boys (14h00), actuel 3e du classement.

Theo Bair et Lausanne doivent rebondir après leur défaite jeudi à Poznan en Conference League. IMAGO/Newspix

Keystone-SDA ATS

Battu à Poznan jeudi en Conference League, le LS de Peter Zeidler a l'occasion de renouer avec la victoire à la Tuilière, qui lui échappe depuis sa victoire éclatante face à Bâle 5-1 le 26 octobre dernier. Solide leader, Thoune avait déjà battu les Vaudois cette saison lors de la 2e journée 2-1.

Au Stade de Genève, les Grenat peuvent rêver d'une 3e victoire à domicile cette saison face aux Bernois. Malgré deux victoires probantes face à St-Gall (4-1) et Winterthour (5-0), l'équipe de Seoane est resté sans solution face à Aston Villa (2-1) jeudi en Europa League.

Enfin, le FC Bâle retrouve le dauphin St-Gall au Parc St-Jacques (16h30) pour tenter de se rapprocher du trio du tête. Mais Shaqiri et cie restent sur trois matches sans victoire en championnat, et ont mordu la poussière face à Genk en C3.