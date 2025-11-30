  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Servette et le LS jouent le haut du classement

ATS

30.11.2025 - 04:01

Le Lausanne-Sport accueille le leader de Super League Thoune pour la 15e journée dimanche (16h30). Le Servette FC reçoit Young Boys (14h00), actuel 3e du classement.

Theo Bair et Lausanne doivent rebondir après leur défaite jeudi à Poznan en Conference League.
Theo Bair et Lausanne doivent rebondir après leur défaite jeudi à Poznan en Conference League.
IMAGO/Newspix

Keystone-SDA

30.11.2025, 04:01

30.11.2025, 07:26

Battu à Poznan jeudi en Conference League, le LS de Peter Zeidler a l'occasion de renouer avec la victoire à la Tuilière, qui lui échappe depuis sa victoire éclatante face à Bâle 5-1 le 26 octobre dernier. Solide leader, Thoune avait déjà battu les Vaudois cette saison lors de la 2e journée 2-1.

Conference League. Lech Poznan refroidit le Lausanne-Sport

Conference LeagueLech Poznan refroidit le Lausanne-Sport

Au Stade de Genève, les Grenat peuvent rêver d'une 3e victoire à domicile cette saison face aux Bernois. Malgré deux victoires probantes face à St-Gall (4-1) et Winterthour (5-0), l'équipe de Seoane est resté sans solution face à Aston Villa (2-1) jeudi en Europa League.

Europa League. Aston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

Europa LeagueAston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

Enfin, le FC Bâle retrouve le dauphin St-Gall au Parc St-Jacques (16h30) pour tenter de se rapprocher du trio du tête. Mais Shaqiri et cie restent sur trois matches sans victoire en championnat, et ont mordu la poussière face à Genk en C3.

Europa League. Zéro pointé pour les Suisses : Bâle et Shaqiri rendent les armes à Genk

Europa LeagueZéro pointé pour les Suisses : Bâle et Shaqiri rendent les armes à Genk

Les plus lus

Les Suisses croient leur police, jugée plus fiable que le Conseil fédéral et les médias
Fusillade meurtrière à Stockton : quatre morts et dix blessés en plein week-end de Thanksgiving
Fin de match folle à Fribourg ! Genève se paie le leader
«Dieu a créé le chien pour être mangé» : l'interdiction de la viande canine fracture l’opinion
Granit Xhaka et Sunderland renversants, match fou pour City
Caracas fustige les propos de Trump, qu’elle qualifie de «menace colonialiste»