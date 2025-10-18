  1. Clients Privés
Super League Un déplacement périlleux chez le leader pour Servette

ATS

18.10.2025 - 04:00

Avant-dernier du classement, Servette effectue un déplacement périlleux samedi pour la reprise de la Super League après la pause internationale. Les Grenat défient le leader Thoune dès 18h.

Le Servette FC se déplace à Thoune samedi.
Le Servette FC se déplace à Thoune samedi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.10.2025, 04:00

18.10.2025, 07:38

Les hommes de Jocelyn Gourvennec restent sur une lourde défaite en championnat, subie sur leur pelouse face au FC Bâle (3-0). Le promu Thoune s'était pour sa part imposé 2-1 à St-Gall dans le choc de la 8e journée, récupérant ainsi la 1re place du classement.

Super League. Servette corrigé par Bâle, succès ahurissant de Lugano

Super LeagueServette corrigé par Bâle, succès ahurissant de Lugano

Mais le FC Thoune reste sur une défaite à domicile, concédée face au FC Bâle (3-1). Le Servette FC avait quant à lui connu la victoire pour son dernier déplacement en Super League, le 17 septembre sur le terrain du FC Sion (2-0).

Un faux-pas de Thoune pourrait faire les affaires du FC Bâle, 3e du classement à une longueur de la formation bernoise. Les Rhénans accueillent à 18h la lanterne rouge Winterthour, toujours en quête d'un premier succès dans ce championnat 2025/26. Le troisième match programmé samedi opposera Lugano à Zurich, à 20h30.

Le Cap-Vert à la Coupe du monde : «une grosse étape» pour Stéphane Cueni

Le Cap-Vert à la Coupe du monde : «une grosse étape» pour Stéphane Cueni

Le joueur cap-verdien du FC Winterthour revient sur la qualification historique de son pays à la Coupe du monde de football 2026. L'ancien Lausannois explique notamment les raisons de ce succès.

17.10.2025

