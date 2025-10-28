  1. Clients Privés
Super League Sion pour une réaction à Tourbillon face à St-Gall

ATS

28.10.2025 - 04:01

Deux matches de la 11e journée de Super League sont programmés mardi soir, dès 20h30. Sion accueille St-Gall, alors que le leader Thoune reçoit Winterthour.

Didier Tholot attend une réaction de ses joueurs mardi soir.
Keystone

Keystone-SDA

28.10.2025, 04:01

28.10.2025, 07:36

Battu 1-0 à Tourbillon par Thoune samedi, le FC Sion se doit de réagir. Les joueurs de Didier Tholot évolueront à nouveau à domicile, et leur tâche s'annonce tout autant compliquée: ils se frotteront à St-Gall, qui reste sur un succès-fleuve (5-0) face à Grasshopper et pointe au 2e rang du classement à 1 point de Thoune.

La seconde rencontre de cette soirée est un choc des extrêmes: Thoune, qui couche sur une série de trois victoires, accueille la lanterne rouge Winterthour. Désormais à nouveau sous la férule de Patrick Rahmen, «Winti» est toujours en quête d'un premier succès cette saison et n'affiche que 3 points à son compteur.

