Le derby romand entre Sion et Servette est au programme de la 32e journée de Super League cet après-midi dès 16h30. Les Valaisans et les Genevois restent sur deux défaites et doivent donc réagir.

Thomas Haeberli (SFC), veut croire que son équipe peut jouer le titre. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sion n'a pas encore totalement écarté l'éventualité de devoir jouer un barrage. Quant au Servette, après avoir été leader, il a connu un sérieux coup de mou qui a permis à Bâle de passer en tête.

Deux autres matches auront lieu cet après-midi. A 14h15, Lugano recevra Saint-Gall, tandis que Lucerne accueillera les Young Boys dès 16h30.