Super League Le FC Sion au Tessin pour retrouver goût à la victoire

ATS

29.11.2025 - 04:01

Le FC Sion se rend à Lugano pour la 15e journée de Super League samedi (18h00). Les Sédunois affichent un bilan mitigé de 5 points sur 5 matches, et restent sur trois rencontres sans victoire.

Un grand défi attend Ilyas Chouaref et le FC Sion à Lugano.
Un grand défi attend Ilyas Chouaref et le FC Sion à Lugano.
Keystone

Keystone-SDA

29.11.2025, 04:01

29.11.2025, 07:52

Lors de 2e journée du championnat, la troupe de Didier Tholot avait écrasé les Tessinois alors en crise 4-0. Depuis, les Luganais ont relevé la tête et ont remporté six de leurs huit derniers matches, mais ont concédé la défaite à domicile face à St-Gall lors de leur dernière rencontre.

À la même heure, le FC Zurich accueille son rival Grasshopper pour le derby du chef-lieu cantonal. GC a l'occasion de revenir à hauteur du FCZ (17 points) en cas de victoire, face à une équipe que les Sauterelles ont battu 3-0 lors de leur dernière confrontation.

Sur le coup de 20h30, Winterthour tentera de cueillir sa 2e victoire de la saison sur la pelouse du FC Lucerne. Au tour précédent, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 2-2.

Le dernier match du FC Sion en vidéo

Sion – Zurich 2-2

Sion – Zurich 2-2

Super League | 14ème journée | Saison 25/26

23.11.2025

