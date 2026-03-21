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Super League Servette écrase le spectre de GC, rare sortie de route pour Thoune

ATS

21.3.2026 - 19:55

Servette a écrasé Grasshopper 5-0 lors de la 31e journée de Super League. Les Genevois ont réussi une vraie fête de tir contre un adversaire d'un niveau indigne de l'élite.

Servette – GC 5-0

Servette – GC 5-0

Super League | 31ème journée | Saison 25/26

21.03.2026

Keystone-SDA

21.03.2026, 19:55

21.03.2026, 20:27

Le changement d'entraîneur côté GC n'a donc pas apporté le choc psychologique escompté, tant s'en faut. Pour son premier match sur le banc, l'intérimaire Gernot Messner a pu constater l'ampleur de sa tâche. Sa fantomatique équipe s'est littéralement liquéfiée au stade de Genève puisqu'elle était menée 4-0 après... 18 minutes de jeu seulement!

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Kadile (8e/10e), Stevanovic (13e) et Ayé (18e) ont profité des errements des Sauterelles pour prendre le large. Et Kadile a encore raté un penalty à la 22e. Après la pause, Stevanovic a salé l'addition (72e).

Fin de série pour Thoune

Invaincu depuis le 13 décembre (12 victoires et 1 nul), Thoune a chuté au moment où on ne l'attendait pas. Les Bernois ont perdu 2-1 au Letzigrund contre le FC Zurich, pourtant mal en point récemment.

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Alors que le leader avait dominé tant et plus depuis le coup d'envoi, il a concédé l'ouverture du score de Reverson (15e). D'une superbe volée, Bertone a égalisé (39e). Un peu contre le cours du jeu, le FCZ a eu le dernier mot grâce à Cavaleiro (77e). Cette défaite n'est pas dramatique pour Thoune, qui conserve 16 points d'avance sur Saint-Gall.

Zurich – Thoune 2-1

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Super League | 31ème journée | Saison 25/26

21.03.2026

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