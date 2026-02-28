  1. Clients Privés
Super League Pauvre en émotions, le derby du Rhône tourne au match atone

ATS

28.2.2026 - 22:22

Servette et Sion se sont quittés sur un triste 0-0 samedi lors de la 27e journée de Super League. Ce score convient sans doute mieux aux Valaisans qu'aux Genevois.

Servette – Sion 0-0

Servette – Sion 0-0

Super League | 27ème journée | Saison 25/26

28.02.2026

Keystone-SDA

28.02.2026, 22:22

28.02.2026, 22:36

Dans la perspective de la lutte pour figurer dans le top 6, Servette aurait vraiment eu besoin de faire le plein. Mais les Grenat n'ont pas semblé avoir compris l'urgence de la situation. Ils ont longtemps évolué de manière très défensive avant de s'aventurer un peu plus en seconde période.

Super League. Servette joue son droit d’espérer contre les Sédunois

Super LeagueServette joue son droit d’espérer contre les Sédunois

Sion a laissé une meilleure impression globale, sans toutefois se montrer véritablement dangereux si ce n'est sur une reprise de Nivokazi (29e) et sur une frappe de Baltazar sur le poteau (86e). En face, Stevanovic a galvaudé la meilleure occasion en ne cadrant pas alors qu'il était en position idéale (55e).

Moins bien que le dernier

Ce derby du Rhône s'est donc avéré bien moins spectaculaire que celui du 31 janvier, qui s'était conclu sur un 3-3 au terme d'une partie à rebondissements. Cette fois, les émotions ont été assez rares et le niveau de jeu a été loin d'atteindre des sommets.

Super League. Thriller à suspense à la Praille : nul spectaculaire entre Servette et Sion !

Super LeagueThriller à suspense à la Praille : nul spectaculaire entre Servette et Sion !

Servette (10e) accuse ainsi sept points de retard sur la 6e place occupée par les Young Boys, qui recevront le FC Zurich dimanche. Pour sa part, Sion (4e) est solidement installé du bon côté de la barre, avec huit longueurs d'avance sur Lucerne (7e).

