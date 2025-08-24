  1. Clients Privés
Super League Un derby zurichois qui s'annonce acharné au menu

ATS

24.8.2025 - 04:00

Deux matches figurent au menu dimanche en Super League. Ils mettront aux prises d'une part Grasshopper et Winterthour, et d'autre part St-Gall et Lucerne.

Le GC de Gerald Scheiblehner vise son 1er succès de la saison en Super League.
Le GC de Gerald Scheiblehner vise son 1er succès de la saison en Super League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.08.2025, 04:00

24.08.2025, 07:47

Programmé dès 14h au Letzigrund, le derby zurichois s'annonce acharné. GC et Winterthour sont, avec le Servette FC, les seules équipes à ne pas encore avoir connu les joies de la victoire dans ce championnat 2025/26. Avantage à «Winti», qui est invaincu depuis sept matches de SL face aux Sauterelles (6 victoires, 1 nul).

La deuxième partie prévue dimanche démarrera à 16h30. Vainqueur de ses trois premiers matches, St-Gall vise un quatrième succès. Mais les Brodeurs doivent désormais composer sans leur attaquant Willem Geubbels, parti au Paris FC. Et ils restent sur cinq matches sans victoire face au FCL en championnat (2 défaites, 3 nuls).

Cette 3e journée, qui avait démarré le 6 août avec la large victoire de Bâle face à Young Boys (4-1), se terminera le 17 septembre. Les matches Sion-Servette et Lugano-Lausanne ont en effet été reportés en raison de l'engagement des deux clubs lémaniques jeudi soir en Coupe d'Europe.

Conference LeagueLe LS tient la dragée haute au Besiktas dans une Tuilière survoltée

