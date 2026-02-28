  1. Clients Privés
Super League Dixième succès consécutif : la machine thounoise inaltérable

ATS

28.2.2026 - 19:57

Thoune a signé un dixième succès consécutif en Super League. Lors de la 27e journée, le leader bernois s'est difficilement imposé 2-1 à domicile contre Lucerne.

Thoune – Lucerne 2-1

Thoune – Lucerne 2-1

Super League | 27ème journée | Saison 25/26

28.02.2026

Keystone-SDA

28.02.2026, 19:57

28.02.2026, 20:22

Rien ne semble décidément pouvoir arriver aux Bernois cette saison. Ils ont pris deux longueurs d'avance assez vite grâce à des réussites d'Imeri (24e) et Rastoder (29e), celle-ci après une horrible passe en retrait d'Abe. Mais ensuite, Lucerne a plutôt dominé.

Super League. De promu à champion ? Thoune aux portes d'un exploit historique

Super LeagueDe promu à champion ? Thoune aux portes d'un exploit historique

Les visiteurs ont repris espoir avant la pause grâce à Kabwit (43e). Après la pause, les joueurs de Suisse centrale sont passés plusieurs fois près d'une égalisation qui n'aurait pas été imméritée. Di Giusto a même vu son tir s'écraser sur la barre (80e) lors d'une fin de rencontre tendue. Thoune a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final et ainsi fait un nouveau petit pas en direction du titre.

Saint-Gall a eu chaud

Son premier poursuivant, Saint-Gall, a peiné pour venir à bout de la lanterne rouge Winterthour 2-1. Menés après un but de Kasami (21e), les Brodeurs ont renversé la situation avec un doublé de Vogt (76e/94e pen). Ils restent à 14 points du leader.

St-Gall – Winterhour 2-1

St-Gall – Winterhour 2-1

Super League | 27ème journée | Saison 25/26

28.02.2026

