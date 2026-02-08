Mais qui peut stopper Thoune ? Servette boit la tasse à La Praille

Thoune continue de filer vers le titre en Super League. Le leader a signé un sixième succès consécutif en s'imposant 3-1 à Genève contre Servette lors de la 23e journée.

Keystone-SDA ATS

Formé à Servette, Kastriot Imeri a joué un mauvais tour à son ancien employeur. Le meneur de jeu a distillé deux passes décisives sur coup franc sur les buts inscrits par Rastoder (40e) et Bürki (47e). Les Bernois, au collectif bien huilé, ont encore une fois démontré une belle solidité défensive ainsi qu'une efficacité redoutable. Ils ont encore salé l'addition par Reichmuth (88e).

Le gardien Niklas Steffen, longtemps au chômage technique, a effectué son premier arrêt sérieux à l'heure de jeu: il a dévié sur sa barre une puissante frappe de Jallow. Ce dernier, entré à la 57e, n'est pas resté longtemps sur la pelouse puisqu'il a été expulsé à la 67e, compliquant encore la tâche de son équipe. Les Genevois, qui ont sauvé l'honneur sur penalty par Atangana (92e), restent ainsi à huit points de la barre

Un large leader

Cette victoire permet à Thoune de compter désormais onze points d'avance sur Lugano. Saint-Gall, avec deux rencontres de moins, accuse déjà quatorze longueurs de retard. Les Brodeurs joueront dès 16h30 à Lausanne.