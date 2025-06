Des supporters du club bernois de football des Young Boys ont essuyé un revers dans leur lutte contre les sanctions collectives. Le Tribunal administratif bernois leur a refusé le droit de recours.

Des supporters de YB ont essuyé un revers dans leur lutte contre les sanctions collectives (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une cinquantaine de supporters s'étaient opposés à la fermeture d'un secteur du stade lors du match opposant Young Boys à Grasshopper. Cette mesure avait été prise après des débordements de supporters bernois à Zurich. Dans un premier jugement, la préfecture avait estimé que les fans avaient la qualité pour recourir.

La Ville de Berne a alors contesté cette décision et porté l'affaire devant le Tribunal administratif qui lui a donné raison, selon un arrêt publié lundi. L'instance s'est basée sur un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF) concernant un cas similaire à Genève.

Le TF était arrivé à la conclusion que le blocage du secteur était dirigé contre le Servette FC en tant qu'organisateur et non pas contre les supporters. Le jugement du Tribunal administratif bernois n'est pas encore définitif. Un recours est possible devant le TF.