Carnet noir Sven Hotz, ex-président du FC Zurich, s'est éteint à 96 ans

ATS

8.12.2025 - 14:10

Ancien président du FC Zurich, Sven Hotz est décédé dimanche soir à l'âge de 96 ans, comme l'a annoncé son ancien club lundi. «Il est réconfortant pour nous tous que Sven ait pu s'endormir paisiblement après une longue maladie», écrit l'actuel président du FCZ, Ancillo Canepa.

Ancien président du FC Zurich, Sven Hotz est décédé à l'âge de 96 ans
Ancien président du FC Zurich, Sven Hotz est décédé à l'âge de 96 ans
IMAGO

Keystone-SDA

08.12.2025, 14:10

09.12.2025, 07:36

Hotz, qui avait souffert de démence, avait été élu président du FCZ en 1986 et s'était retiré 20 ans plus tard. Durant son mandat, il a fêté avec le club deux victoires en Coupe de Suisse ainsi qu'un titre de champion, en 2006.

Avant d'être président, l'ancien junior du FCZ a été vice-président pendant deux ans, puis membre du Conseil d'administration et secrétaire pendant sept ans. «Nous ne parlions pas beaucoup de football», se souvient Canepa en évoquant les années qui ont suivi 2005, lorsqu'il est devenu lui-même membre du CA.

En plus de son activité dans le football, Sven Hotz, maçon de formation, était également promoteur immobilier. Il avait commencé comme exploitant de cinéma avant de se lancer de plus en plus dans la construction et l'immobilier.

