Théo Bouchlarhem devra purger deux matches de suspension, a annoncé la Swiss Football League (SFL) lundi. Le joueur du FC Sion a été exclu en fin de match samedi contre Lucerne (3-3).

Théo Bouchlarhem devra purger deux matches de suspension. ats

Keystone-SDA ATS

Expulsé pour une faute grossière alors qu'il venait d'entrer en jeu et que Lucerne menait 3-1, Bouchlarhem a dû abandonner ses coéquipiers à un quart d'heure de la fin du match. Cela n'a pas empêché les Sédunois d'arracher un improbable match nul en Suisse centrale.

Expulsé samedi lors du derby zurichois, Luke Plange a lui écopé de trois matches de suspension. L'attaquant de Grasshopper avait vu rouge samedi alors que GC menait déjà 3-0 contre le FC Zurich.