  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Vie en rose, mais finances dans le rouge : Thoune cherche 4 millions

ATS

20.3.2026 - 17:06

Sur le plan sportif, le FC Thoune excelle, mais économiquement, le probable champion de Suisse fait face en coulisses à de plus grands défis.

Beat Fahrni, délégué du conseil d'administration du FC Thoune, pose à l'issue d'une interview, le mardi 17 mars 2026 à Thoune. 
Beat Fahrni, délégué du conseil d'administration du FC Thoune, pose à l'issue d'une interview, le mardi 17 mars 2026 à Thoune. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.03.2026, 17:06

Cette semaine, le bailleur de fonds Beat Fahrni a annoncé son retrait de la direction opérationnelle du club fin mars.

Super League. Beat Fahrni cède la direction opérationnelle de Thoune

Super LeagueBeat Fahrni cède la direction opérationnelle de Thoune

Comme le club de l'Oberland bernois l'a communiqué, il requiert un crédit relais de 4 millions de francs, l'entrée prévue en janvier d'un autre gros investisseur n'ayant pas abouti. Les fonds proviennent de la coopérative du stade Arena Thoune.

Super League. Sion se relance à Zurich, Thoune poursuit sa marche triomphale

Super LeagueSion se relance à Zurich, Thoune poursuit sa marche triomphale

La coopérative a mis temporairement à disposition comme prêt les moyens initialement prévus pour des travaux de rénovation. «Cela sécurise la stabilité financière du FC Thoune pour la saison 2026/2027», a indiqué le club dans un communiqué.

Tout est dit en Super League ?. St-Gall résigné : «Thoune n'a plus qu'un seul adversaire : lui-même»

Tout est dit en Super League ?St-Gall résigné : «Thoune n'a plus qu'un seul adversaire : lui-même»

Le FC Thoune mène par ailleurs des discussions avec divers investisseurs régionaux. Un accord est visé d'ici l'assemblée générale prévue cet automne.

Le dernier match de Thoune

Thoune – GC 5-1

Thoune – GC 5-1

Super League | 30ème journée | Saison 25/26

14.03.2026

Les plus lus

Comment les Etats-Unis ont sous-estimé la résistance iranienne
Carton suisse à Saalbach : un triplé et trois places fixes en Coupe du monde !
Chuck Norris, légende des arts martiaux et star d'Hollywood, est mort à 86 ans
«Les couples de même sexe ne sont pas les bienvenus» : une serveuse argovienne condamnée
Le nouveau guide suprême iranien proclame la victoire sur les États-Unis et Israël
Un Iranien arrêté en tentant de pénétrer dans une base de sous-marins nucléaires