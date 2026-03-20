Sur le plan sportif, le FC Thoune excelle, mais économiquement, le probable champion de Suisse fait face en coulisses à de plus grands défis.
Cette semaine, le bailleur de fonds Beat Fahrni a annoncé son retrait de la direction opérationnelle du club fin mars.
Comme le club de l'Oberland bernois l'a communiqué, il requiert un crédit relais de 4 millions de francs, l'entrée prévue en janvier d'un autre gros investisseur n'ayant pas abouti. Les fonds proviennent de la coopérative du stade Arena Thoune.
La coopérative a mis temporairement à disposition comme prêt les moyens initialement prévus pour des travaux de rénovation. «Cela sécurise la stabilité financière du FC Thoune pour la saison 2026/2027», a indiqué le club dans un communiqué.
Le FC Thoune mène par ailleurs des discussions avec divers investisseurs régionaux. Un accord est visé d'ici l'assemblée générale prévue cet automne.