Sur le plan sportif, le FC Thoune excelle, mais économiquement, le probable champion de Suisse fait face en coulisses à de plus grands défis.

Beat Fahrni, délégué du conseil d'administration du FC Thoune, pose à l'issue d'une interview, le mardi 17 mars 2026 à Thoune. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette semaine, le bailleur de fonds Beat Fahrni a annoncé son retrait de la direction opérationnelle du club fin mars.

Comme le club de l'Oberland bernois l'a communiqué, il requiert un crédit relais de 4 millions de francs, l'entrée prévue en janvier d'un autre gros investisseur n'ayant pas abouti. Les fonds proviennent de la coopérative du stade Arena Thoune.

La coopérative a mis temporairement à disposition comme prêt les moyens initialement prévus pour des travaux de rénovation. «Cela sécurise la stabilité financière du FC Thoune pour la saison 2026/2027», a indiqué le club dans un communiqué.

Le FC Thoune mène par ailleurs des discussions avec divers investisseurs régionaux. Un accord est visé d'ici l'assemblée générale prévue cet automne.

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