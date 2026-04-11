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Thoune - Bâle renvoyé Dégâts considérables : un incendie s’est déclaré au Parc Saint-Jacques !

ATS

11.4.2026 - 10:18

Le match de Super League prévu samedi entre le leader Thoune et le FC Bâle est reporté, a annoncé la SFL samedi matin. La décision a été prise à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans les vestiaires de l'équipe première du FCB au Parc Saint-Jacques.

Le match de Super League prévu samedi entre le leader Thoune et le FC Bâle de Xherdan Shaqiri est reporté.
Le match de Super League prévu samedi entre le leader Thoune et le FC Bâle de Xherdan Shaqiri est reporté.
ats

Keystone-SDA

11.04.2026, 10:18

11.04.2026, 10:34

L'incendie survenu vendredi soir a causé d'importants dégâts matériels, souligne le communiqué, ce qui fait que le FC Bâle ne dispose actuellement d'aucun matériel de jeu et médical en état de fonctionner.

La Swiss Football League a donc accédé à la demande de report formulée par le FC Bâle. Elle n'a pas encore fixé de nouvelle date pour cette rencontre, comptant pour la dernière journée avant la séparation en deux groupes. La prochaine journée est prévue les 25 et 26 avril.

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