Super League Thoune devra faire sans ses deux meilleurs buteurs à la reprise

ATS

8.1.2026 - 08:25

Le FC Thoune sera momentanément privé de ses deux meilleurs buteurs, Chrisopher Ibayi et Nils Reichmuth. Tous deux sont blessés, a indiqué le club bernois leader de Super League.

Christopher Ibayi va manquer quelques semaines.
Christopher Ibayi va manquer quelques semaines.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.01.2026, 08:25

08.01.2026, 08:34

Ils ne seront pas à disposition pour la reprise du championnat, le 18 janvier à Zurich contre Grasshopper. Ibayi sera absent trois semaines en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été précisée. Le Congolais, avec 9 buts, occupe le 3e rang du classement des buteurs.

Pour sa part, Reichmuth s'est soumis peu avant Noël à une opération à une main prévue depuis longtemps. Il sera de retour sur les pelouses en février.

