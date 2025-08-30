  1. Clients Privés
Super League Thoune perd ses premiers points, le FCZ s'impose à Winterthour

Clara Francey

30.8.2025

Thoune a égaré ses premiers points en Super League. Lors de la 5e journée, le promu bernois a été accroché 1-1 à domicile par Grasshopper. Zurich a pour sa part gagné 3-1 à Winterthour.

Christopher Ibayi (à droite) et le FC Thoune ont égaré leurs premiers points.
Christopher Ibayi (à droite) et le FC Thoune ont égaré leurs premiers points.
KEYSTONE

Keystone-ATS

30.08.2025, 19:58

30.08.2025, 20:02

Devant son public, le leader a pris les devants à la 50e grâce à Reichmuth. Les hommes de Mauro Lustrinelli n'ont cependant pas réussi à se mettre à l'abri et ils ont été surpris à la 84e par l'égalisation du joker italien Pantaleo Creti (17 ans), qui venait d'entrer sur la pelouse. GC a ainsi obtenu un point de haute lutte, mais attend toujours un premier succès.

A la Schützenwiese, le FC Zurich a remporté le derby contre Winterthour. Tous les buts sont tombés en seconde période. Les visiteurs ont marqué par Phaëton (72e/95e) et Zuber (80e), alors que «Winti» avait repris espoir avec la réduction du score de Gomis (89e).

