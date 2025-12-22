Thoune et Saint-Gall sont les surprises agréables de la première moitié de la saison de Super League. A contrario, Bâle et Young Boys ont déçu.

La situation au classement

Après 19 matches, Thoune compte trois longueurs d'avance sur Saint-Gall et déjà sept sur Lugano. Les deux favoris, Bâle et Young Boys, accusent déjà respectivement huit et onze points de retard. Sion, avec un match de retard comme Lausanne-Sport, Servette et Winterthour, occupe le 6e rang et reste du bon côté de la barre.

Le FC Zurich (7e) se trouve à trois points des Valaisans. Les écarts sont faibles jusqu'à Servette (10e), qui n'est qu'à quatre unités du FCZ.

Les surprises

Celui qui aurait parié sur le fait que Thoune serait leader de Super League à la pause hivernale aurait sans doute touché le gros lot. Le promu a vraiment surpris en bien, avec treize succès et un jeu très offensif. Aucun club n'a fête davantage de victoires ni n'a marqué autant de buts.

«Si on a l'opportunité de jouer pour le titre, on va tenter le coup», a affirmé l'entraîneur Mauro Lustrinelli samedi au micro de la SRF après le succès 4-2 contre le FC Zurich.

Saint-Gall, à trois longueurs, se trouve en embuscade avec onze points de plus par rapport à l'an passé au même moment. «Le plan a été plus qu'accompli, 37 points c'est magnifique», a résumé le capitaine Lukas Görtler. «Si on travaille bien, on verra où cela nous mènera. Celui qui veut rêver a le droit de le faire», a-t-il ajouté.

Les déceptions

Une équipe bernoise en tête, ce n'est pas si étonnant. Mais qu'elle vienne de l'Oberland plutôt que de la capitale l'est bien davantage. Après une saison ratée, les Young Boys voulaient se reprendre. Mais la mission a pour l'instant échoué: tant Giorgio Contini que son successeur Gerardo Seoane n'ont pas réussi à ramener de la constance dans les performances des Bernois.

«On va analyser le premier tour et essayer de corriger les choses. Il est possible que des impulsions externes soient nécessaires», a dit Christoph Spycher, directeur sportif de YB.

Le FC Bâle, tenant du titre, est aussi loin de son niveau du printemps. Xherdan Shaqiri est moins décisif que la saison dernière, et cela péjore les résultats des Rhénans. Pour conserver leur trophée, les Bâlois devront nettement hausser leur niveau à la reprise.

