Super League Le conte de fées se poursuit, Thoune prolonge Bürki

ATS

12.2.2026 - 21:45

Marco Bürki (32 ans) a prolongé son contrat avec le FC Thoune jusqu'en 2028. Le défenseur et capitaine du club leader de Super League évolue à la Stockhorn Arena depuis 2021.

Marco Buerki, à gauche, célèbre avec un fan après une victoire. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.02.2026, 21:45

Il a fêté dimanche son 200e match sous les couleurs de la formation de l'Oberland. Il avait alors marqué l'un des trois buts du leader qui s'était imposé 3-1 à Genève contre Servette.

Super League. Avant la dernière ligne droite, Thoune se fortifie encore

Super LeagueAvant la dernière ligne droite, Thoune se fortifie encore

Marco Bürki est le frère de Roman Bürki (35 ans), l'ancien gardien de l'équipe de Suisse et notamment du Borussia Dortmund qui joue désormais en MLS avec Saint-Louis.

Super League. Mais qui peut stopper Thoune ? Servette boit la tasse à La Praille

Super LeagueMais qui peut stopper Thoune ? Servette boit la tasse à La Praille

La rencontre de la semaine dernière

Servette – Thoune 1-3

Super League | 23ème journée | Saison 25/26

08.02.2026

