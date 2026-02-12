Marco Bürki (32 ans) a prolongé son contrat avec le FC Thoune jusqu'en 2028. Le défenseur et capitaine du club leader de Super League évolue à la Stockhorn Arena depuis 2021.

Marco Buerki, à gauche, célèbre avec un fan après une victoire. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il a fêté dimanche son 200e match sous les couleurs de la formation de l'Oberland. Il avait alors marqué l'un des trois buts du leader qui s'était imposé 3-1 à Genève contre Servette.

Marco Bürki est le frère de Roman Bürki (35 ans), l'ancien gardien de l'équipe de Suisse et notamment du Borussia Dortmund qui joue désormais en MLS avec Saint-Louis.

