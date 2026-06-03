Le FC Thoune renonce à lever l'option d'achat de Kastriot Imeri. Le milieu offensif, arrivé en prêt des Young Boys en août 2025, a été titularisé à 19 reprises lors de la saison de championnat qui vient de s'achever, inscrivant six buts et délivrant huit passes décisives.

Keystone-SDA ATS

«Kastriot Imeri s'est parfaitement intégré à l'équipe dès son arrivée et a joué un rôle clé dans le succès collectif de Thoune, couronné par le titre de champion», a déclaré le club bernois dans un communiqué.

Après une «analyse de la situation», la direction du FC Thoune a décidé de ne pas lever l'option d'achat. Imeri est sous contrat avec les Young Boys jusqu'en 2027.