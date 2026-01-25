  1. Clients Privés
Super League Thoune ne fait qu’une bouchée d’YB et survole le derby bernois

ATS

25.1.2026 - 16:02

Thoune reste un solide leader de Super League. Lors de la 21e journée, le club de l'Oberland a remporté le derby bernois contre Young Boys 4-1 et fêté un quatrième succès consécutif.

Thoune – YB 4-1

Thoune – YB 4-1

Super League | 21ème journée | Saison 25/26

25.01.2026

Keystone-SDA

25.01.2026, 16:02

25.01.2026, 16:12

Cette victoire porte notamment la patte de Kastriot Imeri. L'ancien Servettien, prêté avec option d'achat à Thoune par YB, a fait mal à son employeur. Il a en effet ouvert le score à la 46e avant de se muer en passeur pour Kaït (56e). Rastoder a aussi joué un rôle en vue en se faisant l'auteur d'un doublé (62e/84e). Virginius a réduit momentanément l'écart (64e), mais en vain.

Ce derby a été spectaculaire, les deux formations évoluant de manière offensive. Mais les protégés de Mauro Lustrinelli ont fait preuve d'une meilleure efficacité.

Si Thoune est gagné par une compréhensible euphorie, YB traverse une véritable crise. Le club de la capitale a concédé un quatrième revers de suite en championnat, et un cinquième toutes compétitions confondues. Au classement, les hommes de Gerardo Seoane restent au 6e rang, avec un petit point d'avance sur le Lausanne-Sport. La lutte pour figurer du bon côté de la barre s'annonce très serrée.

