Thoune occupe toujours la tête de la Super League au terme de la 9e journée. Les Bernois ont battu un Servette mal en point 3-1 et comptent un point d'avance sur Bâle et Saint-Gall.

Le leader Thoune s’impose face à un Servette en difficulté. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le promu continue de surprendre en bien pour son retour dans l'élite. Stevanovic a donné l'avantage aux visiteurs genevois dès la 6e, mais Thoune ne s'est pas laissé impressionner. Imeri a égalisé une minute plus tard, avant que Labeau ne signe le 2-1 à la 18e après un énorme cafouillage entre le gardien Mall et Rouiller.

En seconde période, Servette aurait pu égaliser avec un peu plus d'efficacité. Ayé a touché la barre alors qu'il avait le but vide devant lui (55e), Stevanovic a tiré au-dessus en très bonne position (68e) et une tête de Morandi a frôlé le poteau (93e). Meichtry a assuré la victoire à la 94e. Ce revers laisse le Servette FC à l'avant-dernier rang avec 8 points.

Winterthour inquiète

Bâle a facilement battu 3-0 un très faible Winterthour. Les Rhénans ont fait la différence avant le repos avec des réussites de Leroy (4e), Shaqiri (30e/pen) et Daniliuc (33e). Avec 2 points seulement, Winterthour se trouve dans une situation très compromise. La position de l'entraîneur Uli Forte est forcément menacée.

Sion a rapporté trois points précieux de son déplacement à Zurich en battant Grasshopper 1-0. Il a fallu un penalty de Rrudhani à la 61e pour que les Valaisans profitent enfin de leur supériorité numérique: Decarli avait été expulsé dès la 12e. Avec ce succès, Sion (4e) figure du bon côté de la barre, à quatre points du leader qu'il recevra samedi à Tourbillon.

Frustration pour le LS

Le Lausanne-Sport peut s'en vouloir: les Vaudois ont fait 2-2 à Lucerne en encaissant deux buts en fin de rencontre alors qu'ils semblaient devoir s'imposer. Une réussite de Beloko (53e) et un autogoal de Dorn (74e) avaient en effet mis les visiteurs sur la voie royale. Mais ils n'ont pas tenu la distance: Lucerne – qui n'a toujours pas gagné cette saison devant son public – a arraché un point grâce à des buts de Spadanuda (84e) et Ciganiks (90e).

Les Young Boys ont pour leur part été battus chez eux Wankdorf, où Saint-Gall s'est imposé 2-1 à Berne grâce à Gaal (56e) et Görtler (87e). Fassnacht a manqué un penalty pour YB en première période. Bedia a égalisé à la 85e, mais la joie bernoise a été de courte durée. Avec ce succès, les Brodeurs occupent le 3e rang, à égalité avec Bâle et à une longueur de Thoune.

Enfin, Lugano a battu Zurich 1-0 grâce à Dos Santos (25e). Les deux clubs sont respectivement 7e et 8e avec 13 points, tout comme Lucerne (6e). La lutte pour figurer du bon côté de la barre s'annonce très serrée.