  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Thoune reste leader après sa victoire contre Servette

ATS

19.10.2025 - 18:57

Thoune occupe toujours la tête de la Super League au terme de la 9e journée. Les Bernois ont battu un Servette mal en point 3-1 et comptent un point d'avance sur Bâle et Saint-Gall.

Le leader Thoune s’impose face à un Servette en difficulté.
Le leader Thoune s’impose face à un Servette en difficulté.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.10.2025, 18:57

Le promu continue de surprendre en bien pour son retour dans l'élite. Stevanovic a donné l'avantage aux visiteurs genevois dès la 6e, mais Thoune ne s'est pas laissé impressionner. Imeri a égalisé une minute plus tard, avant que Labeau ne signe le 2-1 à la 18e après un énorme cafouillage entre le gardien Mall et Rouiller.

En seconde période, Servette aurait pu égaliser avec un peu plus d'efficacité. Ayé a touché la barre alors qu'il avait le but vide devant lui (55e), Stevanovic a tiré au-dessus en très bonne position (68e) et une tête de Morandi a frôlé le poteau (93e). Meichtry a assuré la victoire à la 94e. Ce revers laisse le Servette FC à l'avant-dernier rang avec 8 points.

Super League. Pas brillants, mais efficaces : les Sédunois assurent l’essentiel

Super LeaguePas brillants, mais efficaces : les Sédunois assurent l’essentiel

Winterthour inquiète

Bâle a facilement battu 3-0 un très faible Winterthour. Les Rhénans ont fait la différence avant le repos avec des réussites de Leroy (4e), Shaqiri (30e/pen) et Daniliuc (33e). Avec 2 points seulement, Winterthour se trouve dans une situation très compromise. La position de l'entraîneur Uli Forte est forcément menacée.

Sion a rapporté trois points précieux de son déplacement à Zurich en battant Grasshopper 1-0. Il a fallu un penalty de Rrudhani à la 61e pour que les Valaisans profitent enfin de leur supériorité numérique: Decarli avait été expulsé dès la 12e. Avec ce succès, Sion (4e) figure du bon côté de la barre, à quatre points du leader qu'il recevra samedi à Tourbillon.

Frustration pour le LS

Le Lausanne-Sport peut s'en vouloir: les Vaudois ont fait 2-2 à Lucerne en encaissant deux buts en fin de rencontre alors qu'ils semblaient devoir s'imposer. Une réussite de Beloko (53e) et un autogoal de Dorn (74e) avaient en effet mis les visiteurs sur la voie royale. Mais ils n'ont pas tenu la distance: Lucerne – qui n'a toujours pas gagné cette saison devant son public – a arraché un point grâce à des buts de Spadanuda (84e) et Ciganiks (90e).

Super League. Cruelle fin de match pour Lausanne à Lucerne

Super LeagueCruelle fin de match pour Lausanne à Lucerne

Les Young Boys ont pour leur part été battus chez eux Wankdorf, où Saint-Gall s'est imposé 2-1 à Berne grâce à Gaal (56e) et Görtler (87e). Fassnacht a manqué un penalty pour YB en première période. Bedia a égalisé à la 85e, mais la joie bernoise a été de courte durée. Avec ce succès, les Brodeurs occupent le 3e rang, à égalité avec Bâle et à une longueur de Thoune.

Enfin, Lugano a battu Zurich 1-0 grâce à Dos Santos (25e). Les deux clubs sont respectivement 7e et 8e avec 13 points, tout comme Lucerne (6e). La lutte pour figurer du bon côté de la barre s'annonce très serrée.

Les plus lus

«La France perd une grande voix pour les droits des femmes»
Deux ans de captivité : le récit des proches des derniers otages
Les trésors des musées attisent les convoitises
Netanyahu accuse le Hamas de violer la trêve et ordonne à Tsahal d’agir «avec force»
«Tous les sportifs ont une date limite, mais je vis le moment présent»
La couronne de l'impératrice Eugénie a été retrouvée