Blessé contre Lugano, Genis Montolio souffre d'une rupture du ligament croisé au genou droit, a annoncé le FC Thoune vendredi. Le défenseur central espagnol sera absent de longs mois.

Thoune – Lugano 0-1 Super League | 34ème journée | Saison 25/26 25.04.2026

Keystone-SDA ATS

L'arrière de 29 ans s'est blessé samedi dernier lors de la défaite contre les Tessinois (1-0), sans aucun contact avec un adversaire. Il va subir une opération ces prochains jours avant d'entamer sa rééducation, précise le club bernois.

Arrivé dans l'Oberland en 2024 en provenance de Wil, Genis Montolio s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans la défense de Mauro Lustrinelli. Cette saison, il a même inscrit quatre buts en 28 matches.

Thoune devra donc faire sans lui samedi à Bâle (20h30), où le promu aura une nouvelle occasion de décrocher son premier titre de champion de Suisse.