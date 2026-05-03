Le FC Thoune est devenu dimanche champion de Suisse pour la première fois de son histoire. Au lendemain de sa défaite à Bâle, le promu bernois a bénéficié du concours du FC Sion, qui s'est imposé à Saint-Gall avec la manière.

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Keystone-SDA ATS

Dominés par l'enjeu tant le week-end dernier devant leur public (défaite 1-0 contre Lugano) que samedi au Parc Saint-Jacques (défaite 3-1), les Thounois ont donc eu besoin d'un coup de pouce pour finaliser leur sensationnel exploit. Ils ont suivi la victoire sédunoise à Saint-Gall (3-0), avant d'aller soulever un faux trophée – en attendant le vrai – devant leurs supporters amassés dans la Stockhorn Arena.

«Ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué. Mais maintenant qu'on est champions, on savoure pleinement la chose», a réagi au micro de blue Sport Christopher Ibayi, en référence aux récentes défaites – quatre en cinq matches – qui ont retardé le sacre de son équipe. «On a fait une saison énorme et sur la régularité, on le mérite», a toutefois estimé le Français.

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Sion impressionne

Ibayi et ses coéquipiers peuvent remercier le FC Sion, qui a signé une nouvelle performance de choix en s'imposant sur la pelouse du dauphin. Les Valaisans ont remporté un quatrième match consécutif sans encaisser de but. Leur gardien Anthony Racioppi, certes bien aidé par sa barre transversale ce dimanche, n'a plus été battu depuis le 21 mars.

En Suisse orientale, les joueurs de Didier Tholot ont pu compter sur des buts de Kololli (43e), Chouaref (63e) et Berdayes (76e). Leur belle victoire leur permet de conserver deux points d'avance sur Bâle à la 4e place, laquelle pourrait suffire pour jouer l'Europe la saison prochaine.

Mais les Valaisans peuvent regretter la victoire in extremis de Lugano contre Young Boys dimanche (1-0). Les Bianconeri ont empoché trois points importants et conservent cinq longueurs d'avance à la troisième place, désormais à égalité avec Saint-Gall.

Avec des matches à venir contre Thoune, déjà sacré, et Young Boys, éliminé de la course à l'Europe, Sion semble avoir un calendrier légèrement plus favorable. Sans oublier la confrontation directe contre Lugano qui pourrait permettre aux Sédunois de finir sur le podium.

St-Gall – Sion 0-3 Super League | 35ème journée | Saison 25/26 03.05.2026

Servette brille sans enjeu

En déplacement sur la pelouse de Grasshopper, Servette a décroché une nouvelle victoire, la quatrième en cinq matches. Les Grenat se sont imposés 2-0 au Letzigrund et continuent de s'illustrer dans une fin de saison sans enjeu.

Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont profité de l'expulsion d'Allan Arigoni, suivie dans la foulée d'un autogoal zurichois provoqué par un centre de l'inévitable Micha Stevanovic (33e). La rencontre a également été marquée par la très jolie réussite du jeune Thomas Lopes (19 ans), qui a inscrit son troisième but consécutif en Super League.

Avec 46 points, Servette fait jeu égal avec Lucerne en «tête» du Relegation Group et peut aborder tranquillement ses trois derniers matches. Pour Grasshopper (11e), qui sera entraîné dès lundi par Peter Zeidler, le barrage de promotion-relégation se profile toujours plus à l'horizon.

Les Sauterelles ont 8 points de retard sur le FC Zurich (10e) et 7 d'avance sur Winterthour (12e), qui a empoché un point samedi contre le FCZ (2-2). Lausanne (9e), battu à domicile par Lucerne (3-1) est déjà à l'abri.