Vainqueur 2-1 de Sion samedi, Thoune a conforté sa place de leader en Super League à l'issue de la 12e journée. Le promu compte désormais 6 points d'avance sur son nouveau dauphin, le FC Bâle, qui n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 dimanche à Berne face à des Young Boys pourtant réduits à dix dès la 48e minute de jeu.

YB – Bâle 0-0 Super League | 12ème journée | Saison 25/26 02.11.2025

Keystone-SDA ATS

Engagé vendredi pour remplacer Giorgio Contini, Gerardo Seoane n'aurait jamais imaginé pareil scénario pour son retour sur le banc d'YB, même dans ses pires cauchemars: contraint de remanier son onze juste avant le coup d'envoi (blessure de Loris Benito) puis à nouveau dès la 20e minute (blessure d'Edimilson Fernandes), il a vu son équipe être réduite à dix après l'expulsion de Gigovic.

Mais ses Young Boys n'ont rien lâché dans un Wankdorf plein à craquer (31'500 spectateurs). A la peine sur le plan défensif au cours des dernières semaines, le club bernois a tenu le choc face à un FC Bâle qui n'a il est vrai pas montré grand-chose dimanche. Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers n'ont d'ailleurs pas cadré le moindre tir dans cette partie...

Sion a pourtant ouvert la marque

Très solide leader, Thoune a pourtant souffert samedi avant de prendre la mesure de Sion pour la deuxième fois en une semaine – et de cueillir un cinquième succès consécutif en SL. La formation bernoise a ainsi concédé l'ouverture du score sur un superbe but de Baltazar (15e).

Invaincu jusqu'ici à l'extérieur cette saison, le FC Sion va forcément regretter le penalty manqué par Kabacalman (30e) dont la «Panenka» a tout juste effleuré la transversale. La troupe de Didier Tholot a fini par plier sur des réussites d'Ibayi (39e/7e but de la saison) et de Rastoder (65e).

Egalement en déplacement samedi, Servette a aussi connu la défaite après avoir ouvert le score. Les Grenat n'ont pas pu empêcher Winterhour de décrocher son premier succès de la saison (4-2). Auteur d'un doublé, le milieu fribourgeois Théo Golliard fut le grand homme du match pour «Winti».

Le Servette FC se retrouve ainsi à nouveau derrière Lausanne, qui est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse du FC Zurich samedi soir grâce à une réussite de Beyatt Lekoueiry à la 82e. Le LS a aussi enfoncé un peu plus dans la crise un FC Zurich qui en est désormais à cinq défaites consécutives en championnat.

Winterthour revient pour sa part à quatre longueurs de l'avant-dernière place occupée par Grasshopper. Des Grasshoppers qui ont bu la tasse dimanche, s'inclinant très lourdement (6-0) sur la pelouse du FC Lucerne. GC couche sur quatre matches sans victoire en championnat (3 défaites, 1 nul).

Lugano – St-Gall interrompu

Le dernier match de cette journée, Lugano – St-Gall, n'est pas allé à son terme. La pluie a rendu la pelouse du Cornaredo impraticable, et l'arbitre a interrompu les débats après 48' alors que Lugano menait 1-0. Reste à savoir si la SFL décidera de faire rejouer l'intégralité de cette partie, ou si celle-ci reprendra à la 49e.

Lucerne – GC 6-0 Super League | 12ème journée | Saison 25/26 02.11.2025