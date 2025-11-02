Vainqueur 2-1 de Sion samedi, Thoune a conforté sa place de leader en Super League à l'issue de la 12e journée. Le promu compte désormais 6 points d'avance sur son nouveau dauphin, le FC Bâle, qui n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 dimanche à Berne face à des Young Boys pourtant réduits à dix dès la 48e minute de jeu.
Engagé vendredi pour remplacer Giorgio Contini, Gerardo Seoane n'aurait jamais imaginé pareil scénario pour son retour sur le banc d'YB, même dans ses pires cauchemars: contraint de remanier son onze juste avant le coup d'envoi (blessure de Loris Benito) puis à nouveau dès la 20e minute (blessure d'Edimilson Fernandes), il a vu son équipe être réduite à dix après l'expulsion de Gigovic.
Mais ses Young Boys n'ont rien lâché dans un Wankdorf plein à craquer (31'500 spectateurs). A la peine sur le plan défensif au cours des dernières semaines, le club bernois a tenu le choc face à un FC Bâle qui n'a il est vrai pas montré grand-chose dimanche. Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers n'ont d'ailleurs pas cadré le moindre tir dans cette partie...
Sion a pourtant ouvert la marque
Très solide leader, Thoune a pourtant souffert samedi avant de prendre la mesure de Sion pour la deuxième fois en une semaine – et de cueillir un cinquième succès consécutif en SL. La formation bernoise a ainsi concédé l'ouverture du score sur un superbe but de Baltazar (15e).
Invaincu jusqu'ici à l'extérieur cette saison, le FC Sion va forcément regretter le penalty manqué par Kabacalman (30e) dont la «Panenka» a tout juste effleuré la transversale. La troupe de Didier Tholot a fini par plier sur des réussites d'Ibayi (39e/7e but de la saison) et de Rastoder (65e).
Egalement en déplacement samedi, Servette a aussi connu la défaite après avoir ouvert le score. Les Grenat n'ont pas pu empêcher Winterhour de décrocher son premier succès de la saison (4-2). Auteur d'un doublé, le milieu fribourgeois Théo Golliard fut le grand homme du match pour «Winti».
Le Servette FC se retrouve ainsi à nouveau derrière Lausanne, qui est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse du FC Zurich samedi soir grâce à une réussite de Beyatt Lekoueiry à la 82e. Le LS a aussi enfoncé un peu plus dans la crise un FC Zurich qui en est désormais à cinq défaites consécutives en championnat.
Winterthour revient pour sa part à quatre longueurs de l'avant-dernière place occupée par Grasshopper. Des Grasshoppers qui ont bu la tasse dimanche, s'inclinant très lourdement (6-0) sur la pelouse du FC Lucerne. GC couche sur quatre matches sans victoire en championnat (3 défaites, 1 nul).
Lugano – St-Gall interrompu
Le dernier match de cette journée, Lugano – St-Gall, n'est pas allé à son terme. La pluie a rendu la pelouse du Cornaredo impraticable, et l'arbitre a interrompu les débats après 48' alors que Lugano menait 1-0. Reste à savoir si la SFL décidera de faire rejouer l'intégralité de cette partie, ou si celle-ci reprendra à la 49e.