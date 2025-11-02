  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Thoune solide leader, un choc sans vainqueur

ATS

2.11.2025 - 19:40

Vainqueur 2-1 de Sion samedi, Thoune a conforté sa place de leader en Super League à l'issue de la 12e journée. Le promu compte désormais 6 points d'avance sur son nouveau dauphin, le FC Bâle, qui n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 dimanche à Berne face à des Young Boys pourtant réduits à dix dès la 48e minute de jeu.

YB – Bâle 0-0

YB – Bâle 0-0

Super League | 12ème journée | Saison 25/26

02.11.2025

Keystone-SDA

02.11.2025, 19:40

02.11.2025, 19:44

Engagé vendredi pour remplacer Giorgio Contini, Gerardo Seoane n'aurait jamais imaginé pareil scénario pour son retour sur le banc d'YB, même dans ses pires cauchemars: contraint de remanier son onze juste avant le coup d'envoi (blessure de Loris Benito) puis à nouveau dès la 20e minute (blessure d'Edimilson Fernandes), il a vu son équipe être réduite à dix après l'expulsion de Gigovic.

Mais ses Young Boys n'ont rien lâché dans un Wankdorf plein à craquer (31'500 spectateurs). A la peine sur le plan défensif au cours des dernières semaines, le club bernois a tenu le choc face à un FC Bâle qui n'a il est vrai pas montré grand-chose dimanche. Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers n'ont d'ailleurs pas cadré le moindre tir dans cette partie...

Super League. Réduits à dix, les Young Boys arrachent un point contre Bâle

Super LeagueRéduits à dix, les Young Boys arrachent un point contre Bâle

Sion a pourtant ouvert la marque

Très solide leader, Thoune a pourtant souffert samedi avant de prendre la mesure de Sion pour la deuxième fois en une semaine – et de cueillir un cinquième succès consécutif en SL. La formation bernoise a ainsi concédé l'ouverture du score sur un superbe but de Baltazar (15e).

Invaincu jusqu'ici à l'extérieur cette saison, le FC Sion va forcément regretter le penalty manqué par Kabacalman (30e) dont la «Panenka» a tout juste effleuré la transversale. La troupe de Didier Tholot a fini par plier sur des réussites d'Ibayi (39e/7e but de la saison) et de Rastoder (65e).

Egalement en déplacement samedi, Servette a aussi connu la défaite après avoir ouvert le score. Les Grenat n'ont pas pu empêcher Winterhour de décrocher son premier succès de la saison (4-2). Auteur d'un doublé, le milieu fribourgeois Théo Golliard fut le grand homme du match pour «Winti».

Le Servette FC se retrouve ainsi à nouveau derrière Lausanne, qui est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse du FC Zurich samedi soir grâce à une réussite de Beyatt Lekoueiry à la 82e. Le LS a aussi enfoncé un peu plus dans la crise un FC Zurich qui en est désormais à cinq défaites consécutives en championnat.

Winterthour revient pour sa part à quatre longueurs de l'avant-dernière place occupée par Grasshopper. Des Grasshoppers qui ont bu la tasse dimanche, s'inclinant très lourdement (6-0) sur la pelouse du FC Lucerne. GC couche sur quatre matches sans victoire en championnat (3 défaites, 1 nul).

Super League. Déroute romande : Sion face au leader, Servette face au dernier

Super LeagueDéroute romande : Sion face au leader, Servette face au dernier

Lugano – St-Gall interrompu

Le dernier match de cette journée, Lugano – St-Gall, n'est pas allé à son terme. La pluie a rendu la pelouse du Cornaredo impraticable, et l'arbitre a interrompu les débats après 48' alors que Lugano menait 1-0. Reste à savoir si la SFL décidera de faire rejouer l'intégralité de cette partie, ou si celle-ci reprendra à la 49e.

Super League. La pluie s’invite et perturbe le duel entre Lugano et Saint-Gall

Super LeagueLa pluie s’invite et perturbe le duel entre Lugano et Saint-Gall

Lucerne – GC 6-0

Lucerne – GC 6-0

Super League | 12ème journée | Saison 25/26

02.11.2025

Thoune – Sion 2-1

Thoune – Sion 2-1

Super League | 12ème journée | Saison 25/26

01.11.2025

Les plus lus

Le monde de la mode pleure une créatrice «légendaire»
Drame au Tessin : une automobiliste tuée dans une collision avec un bus
Ces changements de lois entrent en vigueur en Suisse en novembre
Levée de l’interdiction de sortie : afflux de jeunes Ukrainiens en Suisse
Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans
Parricide à Mouans-Sartoux : un homme tué par son fils à l’arme blanche