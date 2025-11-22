  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Thoune tombe face à un Lugano héroïque à dix

ATS

22.11.2025 - 22:32

Le leader au tapis! Archi-dominateur en deuxième période, Thoune a fini par s'incliner 1-0 contre un Lugano réduit à dix samedi dans le cadre de la 14e journée de Super League.

Thoune – Lugano 0-1

Thoune – Lugano 0-1

Super League | 14ème journée | Saison 25/26

22.11.2025

Keystone-SDA

22.11.2025, 22:32

22.11.2025, 22:47

Ce succès porte indéniablement la marque de Mattia Croci-Torti, l'entraîneur tessinois qui a su résister aux vents contraires ces derniers mois. Les introductions de Georgios Koutsias et Claudio Cassano à la 79e se sont avérées décisives, le premier servant le second pour l'ouverture du score luganaise sept minutes plus tard.

Le leader surprise du championnat, qui restait sur une série de six victoires consécutives, a pourtant eu de nombreuses occasions de faire la différence lors de la deuxième mi-temps. Mais Amir Saipi a multiplié les parades pour garder les Bianconeri dans le match.

Super League. Les Grenat se réveillent et arrachent un nul en deuxième période

Super LeagueLes Grenat se réveillent et arrachent un nul en deuxième période

Michael Heule (52e), Kastriot Imeri (56e) et Nils Reichmuth (69e) ont tous buté devant le portier du Kosovo. Et même l'expulsion d'Uran Bislimi à la 74e n'a pas suffi à faire plier les Tessinois.

Ces derniers ont désormais remporté six de leurs sept derniers matches de Super League et reviennent à neuf points de Thoune. Les joueurs de l'Oberland bernois finiront le week-end à la première place, mais ils ont déjà vu Young Boys revenir à six points. Bâle, qui affronte Grasshopper dimanche, pourrait faire de même.

Les plus lus

Six compagnies aériennes annulent leurs liaisons avec le Venezuela
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»
Une personne âgée meurt de la grippe aviaire aux Etats-Unis
Un fer à souder, de la «curiosité» et un soupçon de mauvaise foi
Parmelin: «Ce que nous avons fait, c'est de la realpolitik»