Super League Tourbillon d’émotions à Sion, minute de silence poignante pour Crans-Montana

Arthur Rappaz

14.1.2026

Deux semaines. C’est le temps qui s’est écoulé depuis le drame ineffaçable de Crans-Montana. Mais même si la vie a repris son cours, et que la Super League a retrouvé ses droits ce mercredi soir, le FC Sion a tenu à rappeler, à sa manière, qu’en Valais, plus rien ne sera jamais tout à fait comme avant. À Tourbillon, le club sédunois a rendu un hommage fort et solennel à l’ensemble des victimes de ce terrible événement.

Minute de silence pour Crans-Montana à Tourbillon

Minute de silence pour Crans-Montana à Tourbillon

Avant le début de la rencontre entre le FC Sion et le FC Winterthour, tous les acteurs du match ont observé respectueusement une minute de silence dans le rond central en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana

14.01.2026

Rédaction blue Sport

14.01.2026, 22:14

14.01.2026, 23:29

Avant le coup d’envoi de la rencontre face au FC Winterthour, aux alentours de 20h30, les Sédunois ont opté pour un moment de recueillement simple mais poignant. Sous la cultissime musique Chi Mai de Ennio Morricone, l’ensemble des acteurs est entré sur la pelouse et a disposé quatre pièces florales dans le rond central, avant de se positionner de chaque côté en arc de cercle.

Super League. Sion avait à cœur de gagner, Lausanne garde la main sur le Léman

Super LeagueSion avait à cœur de gagner, Lausanne garde la main sur le Léman

Puis le stade de Tourbillon s’est plongé tout entier dans un silence lourd de sens et s’est uni dans une seule et même émotion pendant une longue minute. Les visages fermés, les spectateurs tenaient leurs téléphones allumés, tandis qu’une liste des victimes défilait sur l’écran géant.

Puissant et symbolique, ce moment se voulait avant tout un geste de soutien et de solidarité de l’ensemble du microcosme du football valaisan et suisse (arbitres, joueurs, clubs, …) à destination des familles touchées par l’un des drames les plus marquants de l’histoire du pays.

Prise de parole de CC

En dehors de l’hommage, le patron du club de la capitale valaisanne s’est exprimé au micro de blue Sport avant le match, notamment pour afficher son soutien aux personnes touchées, à celles qui se battent encore dans les hôpitaux, mais aussi en évoquant des solutions financières pour les familles concernées, parlant de «fonds qui vont se mettre en place dès la semaine prochaine», afin de «donner des ponts aux familles».

Christian Constantin : «À proximité de nous, on a des gens touchés, personnellement…»

Christian Constantin : «À proximité de nous, on a des gens touchés, personnellement…»

Le président du FC Sion s’est exprimé sur la tragédie qui a touché Crans-Montana avant la reprise de la Super League et celle du club sédunois.

14.01.2026

Minute de silence à Genève également

Minute de silence pour Crans-Montana à Genève

Minute de silence pour Crans-Montana à Genève

Au Stade de Genève, une minute de silence a précédé la rencontre du derby lémanique en soutien à l’ensemble des personnes touchées par le drame de Crans-Montana.

14.01.2026

