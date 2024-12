Tourbillon en ébullition : Sion déclasse les Young Boys

Moins de trois jours après une élimination mortifiante en Coupe de Suisse, les FC Sion a réagi de la plus belle des manières. Il a déclassé les Young Boys à Tourbillon pour s’imposer 3-1.

Sion – YB 3-1 Credit Suisse Super League // 17ème journée // Saison 24/25 07.12.2024

ATS

Champions en titre, les Bernois concèdent leur deuxième défaite de la saison face au néo-promu après le 2-1 au Wankdorf du 21 juillet dernier. En Valais, ils ont livré une première mi-temps catastrophique, indigne de leur rang, pour être menés 3-0 avant la demi-heure après les réussites de Gora Diouf, de Joël Schmied et de Nyas Chouaref. On peut redouter le pire pour cette équipe sans âme lors de ses deux derniers matches de l’année, à Stuttgart mercredi et face au Servette FC dimanche au Wankdorf.

Eliminé aux tirs au but jeudi soir par le FC Bâle dans un huitième de finale qu’il n’aurait jamais dû perdre, le FC Sion revient pleinement dans la lutte à la sixième place à la faveur de ce succès. L’affirmation de Liam Chipperfield et le brio de Chouaref font croire que cette course au top 6 est loin d’être perdue.

Un bon point pour Yverdon

Au Letzigrund, Yverdon a arraché un point précieux face aux Grasshoppers (1-1) pour conserver au classement ses cinq longueurs d’avance sur son adversaire du soir et sur le FC Winterthour. Mitchy Ntelo, qui venait d’entrer, a surgi à la 83e pour répondre à l’ouverture du score improbable de l’Argentin Tomas Veron Lupi juste avant le quart d’heure. Le but du Belge offre surtout un répit à son entraîneur Alessandro Mangiarratti. Le Tessinois aurait-il survécu à un septième revers en huit maches toutes compétitions confondues? Son choix de se priver à Zurich de ses deux grognards William Le Pogam et Anthony Sauthier aurait très bien pu se retourner contre lui.

GC – Yverdon 1-1 Credit Suisse Super League // 17ème journée // Saison 24/25 07.12.2024

ats