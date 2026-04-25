Tout était prêt, mais la fête attendra encore un peu pour le FC Thoune

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Tout était prêt, mais la fête attendra encore pour Thoune

Clara Francey

25.4.2026

Le FC Thoune a manqué une première occasion de remporter le titre en Super League, devant son public. Les Bernois se sont inclinés 1-0 contre Lugano.

Thoune – Lugano 0-1

Thoune – Lugano 0-1

Super League | 34ème journée | Saison 25/26

25.04.2026

Keystone-ATS

25.04.2026, 22:34

25.04.2026, 22:52

Seule une victoire samedi soir aurait permis à Thoune de devenir champion de Suisse pour la première fois de son histoire. Les Tessinois ont certes gâché la fête dans l'Oberland bernois en marquant sur penalty à la 97e, mais il ne manque que deux points à la troupe de Mauro Lustrinelli pour s'assurer le sacre.

S'il ne fait plus vraiment de doute que celui-ci devrait revenir aux pensionnaires de la Stockhorn Arena, conclure le travail face à ce FC Lugano n'avait rien d'une évidence. Les Tessinois se présentaient en effet comme la seule équipe du championnat avec deux victoires contre le leader cette saison, déjà acquises sur le même score (1-0).

Lugano, bête noire du FC Thoune

Après une première période bien terne, marquée par la tension de l'enjeu, Thoune a tenté d'emballer les vingt dernières minutes de la rencontre. Ce sont toutefois les Luganais qui se sont créé les plus grosses occasions, passant proches de l'ouverture du score mais manquant de précision dans le dernier geste. Ezgjan Alioski a finalement récompensé cette domination en transformant un penalty dans les arrêts de jeu.

La déception pourrait n'être que de courte durée pour les Bernois. Si Saint-Gall ne s'impose pas dimanche sur le terrain des Young Boys, Thoune sera couronné champion.

Super League. Lausanne se joue de Zurich et assure son maintien

Super LeagueLausanne se joue de Zurich et assure son maintien

Les plus lus

Jamais flashée, elle écope de 4 ans de prison pour excès de vitesse
La conductrice du bus scolaire s'évanouit, les enfants évitent le pire !
«Fientes de poulets», «particules de cordelettes»: des éléments troublants
Tout était prêt, mais la fête attendra encore un peu pour le FC Thoune
Poutine passe soudain du chef de guerre au gestionnaire de crise
Cadmium dans les flocons d'avoine: du poison au petit déjeuner?