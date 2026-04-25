Tout était prêt, mais la fête attendra encore un peu pour le FC Thoune

Le FC Thoune a manqué une première occasion de remporter le titre en Super League, devant son public. Les Bernois se sont inclinés 1-0 contre Lugano.

Thoune – Lugano 0-1 Super League | 34ème journée | Saison 25/26 25.04.2026

Keystone-ATS Clara Francey

Seule une victoire samedi soir aurait permis à Thoune de devenir champion de Suisse pour la première fois de son histoire. Les Tessinois ont certes gâché la fête dans l'Oberland bernois en marquant sur penalty à la 97e, mais il ne manque que deux points à la troupe de Mauro Lustrinelli pour s'assurer le sacre.

S'il ne fait plus vraiment de doute que celui-ci devrait revenir aux pensionnaires de la Stockhorn Arena, conclure le travail face à ce FC Lugano n'avait rien d'une évidence. Les Tessinois se présentaient en effet comme la seule équipe du championnat avec deux victoires contre le leader cette saison, déjà acquises sur le même score (1-0).

Lugano, bête noire du FC Thoune

Après une première période bien terne, marquée par la tension de l'enjeu, Thoune a tenté d'emballer les vingt dernières minutes de la rencontre. Ce sont toutefois les Luganais qui se sont créé les plus grosses occasions, passant proches de l'ouverture du score mais manquant de précision dans le dernier geste. Ezgjan Alioski a finalement récompensé cette domination en transformant un penalty dans les arrêts de jeu.

La déception pourrait n'être que de courte durée pour les Bernois. Si Saint-Gall ne s'impose pas dimanche sur le terrain des Young Boys, Thoune sera couronné champion.