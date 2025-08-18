Kevin Carlos (24 ans) quitte le FC Bâle, qu'il avait rejoint en août 2024. L'attaquant espagnol va poursuivre sa carrière en France sous les couleurs de l'OGC Nice, avec qui il a signé pour cinq ans.

Arrivé sur les bords du Rhin l'an passé en provenance d'Yverdon où il s'était révélé, Kevin Carlos a fait 40 apparitions avec le FCB, pour qui il a marqué 15 buts et gagné la saison dernière le doublé Coupe-championnat.

