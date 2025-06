Le FC Winterthour annonce le départ de son gardien Markus Kuster. L'Autrichien de 31 ans avait rejoint le club zurichois en janvier 2023, mais il n'était plus que le numéro 2 derrière Stefanos Kapino.

Markus Kuster (FCW) n'était plus l'option numéro 1. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Par ailleurs, les joueurs offensifs en prêt Josias Lukembila et Labinot Bajrami retournent dans leurs clubs respectifs, le Paris FC et le FC Zurich.

Fabian Frei, qui s'est retiré, et Granit Lekaj, capitaine de longue date qui ne jouait plus aucun rôle sous la férule de l'entraîneur Uli Forte, feront leur entrée dans le Hall of Fame du FCW.