Super League Edimilson Fernandes lourdement suspendu après sa gifle

ATS

7.8.2025 - 12:34

Edimilson Fernandes a écopé d'une suspension de trois matches. Le milieu des Young Boys a été ainsi puni après le carton rouge reçu mercredi à Bâle.

Keystone-SDA

07.08.2025, 12:34

L'international suisse va ainsi manquer les deux prochaines rencontres de Super League du club bernois, ce week-end à domicile contre Sion et le 31 août à Lugano. Il sera également absent en 32es de finale de la Coupe de Suisse le 17 août à Courtételle.

Après une erreur de la VAR. La gifle controversée d’Edimilson Fernandes qui a condamné YB

Après une erreur de la VARLa gifle controversée d’Edimilson Fernandes qui a condamné YB

Mercredi au Parc Saint-Jacques, Edimilson Fernandes (29 ans) a donné une gifle à Dominik Schmid (Bâle) lors d'une échauffourée. L'arbitre Luca Cibelli l'a aussitôt expulsé. Bâle a gagné le match 4-1.

Erreur de la VAR à Bâle - YB. Le patron des arbitres l’affirme : «Cela n'aurait pas dû se produire»

Erreur de la VAR à Bâle - YBLe patron des arbitres l’affirme : «Cela n'aurait pas dû se produire»

Edimilson Fernandes voit rouge et gifle un adversaire

Edimilson Fernandes voit rouge et gifle un adversaire

Edimilson Fernandes a perdu ses nerfs mercredi au Parc St-Jacques. Lors d’une scène litigieuse face au FC Bâle, le Valaisan des Young Boys a en effet giflé son adversaire Dominik Schmid. Il a alors été expulsé, précipitant la défaite des siens (4-1).

07.08.2025

