Bâle s'en est sorti in extremis dimanche sur la pelouse de Winterthour (2-1). Le champion en titre a mis fin à une série de quatre matches sans victoire en Super League.

Winterthour – Bâle 1-2 Super League | 16ème journée | Saison 25/26 07.12.2025

Keystone-ATS Clara Francey

La large domination de la lanterne rouge sous le crachin zurichois aurait pourtant dû lui permettre d'infliger au FCB une défaite qui aurait sans doute scellé le destin de Ludovic Magnin. Mais une réussite tardive du Japonais Keigo Tsunemoto (90e+3) a finalement offert les trois points aux Rotblau... et peut-être sauvé le poste de son entraîneur.

Devant à la pause grâce à un but de Xherdan Shaqiri survenu contre le cours du jeu (29e), les Bâlois ont fini par céder face aux assauts incessants de «Winti», qui a égalisé par Andrin Hunziker (51e). On rappellera que l'attaquant de 22 ans, prêté par Bâle, compte déjà plus de buts cette saison (5) qu'Albian Ajeti et Moritz Broschinski, les deux avants-centres rhénans réunis (3).

A noter également le penalty manqué de Philipp Otele (65e), désigné comme tireur après les deux derniers échecs de Shaqiri dans l'exercice, et le poteau touché par Elias Maluvunu (62e). Avec un peu plus de réussite, le remplaçant aurait pu permettre au dernier du championnat de se rapprocher de Grasshopper.