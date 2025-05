Dos au mur de la relégation, Yverdon doit abattre sa dernière carte !

Avant-dernière journée de tous les dangers et de tous les espoirs ce samedi pour les équipes engagées dans le tour de relégation de Super League!

Paolo Tramezzani, coach d'Yverdon, ne veut pas revivre le cauchemar du week-end dernier au Letzigrund contre GC. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La «lanterne rouge» Yverdon abattra sa dernière carte contre Winterthour, avant-dernier, qui précède d'un point les Vaudois.

Pour leur déplacement, les Yverdonnois seront privés de leur attaquant allemand Varol Tasar, blessé.

Winterthour est en forme et n'a pas encaissé de but lors de ses trois derniers matches. A l'inverse, les Vaudois n'ont plus gagné depuis huit rencontres. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 5-0 contre GC, autre adversaire direct dans la lutte contre la relégation.

Grasshopper, justement, affrontera en soirée (20h30) à Tourbillon Sion, pas encore tout à fait tiré d'affaire. En cas de victoire de GC et de Winterthour, Yverdon n'échappera pas à la relégation. Mais il faudra plus probablement attendre l'ultime journée, jeudi prochain, pour être fixé.