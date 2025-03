Yvann Martins (19 ans) a perdu la vie ce week-end dans un accident de la route au Portugal, a indiqué son club, l'UD Oliveirense. Martins avait évolué avec les juniors M17 et M19 des Young Boys avant de partir à l'été 2024 dans le club situé au sud de Porto et dont la première équipe milite en 2e division portugaise.

Keystone-SDA, Rédaction blue Sport ATS

Comme le rapporte le «Daily Mail», Yvann Martins a perdu la vie après que sa voiture se soit retournée dans un tunnel à Porto, aux alentours de huit heures du matin vendredi 21 mars.

«Yvann était bien plus qu'un simple joueur. C'était un jeune homme humble et travailleur, toujours souriant, connu pour son esprit d'équipe et sa manière de se comporter avec ses coéquipiers – un véritable camarade et ami de ses amis ! Il est parti bien trop tôt, laissant un vide immense dans le cœur de tous ceux qui ont partagé avec lui les vestiaires, le terrain et la vie», écrivait l'UD Oliveirense sur Instagram quelques heures après la mort du jeune homme.

Sous le maillot de YB, avec les U17 et les U19, l'attaquant portugais, qui a grandi dans le canton de Fribourg, avait inscrit 12 buts en 39 matches.