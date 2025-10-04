  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Un déplacement risqué attend le FC Sion

ATS

4.10.2025 - 04:01

Trois matches de la 8e journée de Super League figurent au programme ce soir. Sion sera le seul club romand en lice: les Valaisans se déplaceront à Lucerne dès 18h00.

Le FC Sion se déplace à Lucerne dès 18h00.
Le FC Sion se déplace à Lucerne dès 18h00.
ats

Keystone-SDA

04.10.2025, 04:01

04.10.2025, 09:35

Ce duel opposera deux équipes qui comptent 11 points. Sion (6e) a l'avantage sur Lucerne (7e) à la différence de buts. L'équipe de Didier Tholot peut s'appuyer sur sa défense, qui est la meilleure du championnat avec celle de Saint-Gall (7 buts encaissés).

L'étonnant match au sommet aura aussi lieu à 18h00 entre Saint-Gall (1er/15 points) et le promu Thoune (3e/13 pts). Très bien partis dans le championnat, les Bernois marquent un peu le pas puisqu'ils restent sur deux défaites consécutives. Les Brodeurs ont aussi perdu le week-end dernier, mais ils ont néanmoins conservé leur fauteuil de leader.

Super League. Les outsiders Thoune et St-Gall secouent le championnat

Super LeagueLes outsiders Thoune et St-Gall secouent le championnat

La soirée s'achèvera au Letzigrund (20h30) avec le derby toujours chaud entre Grasshopper (10e/6 pts) et le FC Zurich (4e/13 pts).

Les plus lus

L'aéroport de Munich à nouveau fermé après le signalement de drones
Visa Trump à 100'000 dollars attaqué devant la justice américaine
Israël poursuit ses opérations malgré des appels pour la paix
«Ce n'était pas dit que je puisse de nouveau skier ou marcher correctement»
Le DFAE demande la libération des otages et la fin des combats
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir