  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Un derby lémanique et un «Klassiker» explosif au menu

ATS

29.10.2025 - 04:01

La 11e journée du championnat 2025/26 de Super League se poursuit mercredi. Un derby du Léman, le premier de la saison, figure au menu: Lausanne accueille Servette à la Tuilière à 20h30.

Le LS, qui accueillent Servette mercredi, a le vent en poupe depuis plusieurs semaines.
Le LS, qui accueillent Servette mercredi, a le vent en poupe depuis plusieurs semaines.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.10.2025, 04:01

29.10.2025, 07:26

Les deux équipes, qui visent forcément le Championship Group (top 6), ont besoin de points. Après 10 rondes, le LS n'en compte que 12 et occupe le 9e rang avec une longueur d'avance sur son éternel rival du bout du lac.

Les hommes de Peter Zeidler ont cependant le vent dans le dos. Invaincus depuis cinq matches en championnat, ils ont notamment étrillé Young Boys le 5 octobre (5-0) et surtout le champion en titre Bâle dimanche dernier (5-1) devant leur public.

Super League. Magnin et Shaqiri foudroyés par le LS, Servette domine Lugano

Super LeagueMagnin et Shaqiri foudroyés par le LS, Servette domine Lugano

Servette reste aussi sur une victoire, obtenue dimanche également face à Lugano (2-1). Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont ainsi relevé la tête après avoir successivement subi la loi de Bâle à domicile (3-0) et du leader Thoune dans l'Oberland bernois (3-1).

Le deuxième match agendé à mercredi débutera également à 20h30. Et le «Klassiker» entre Bâle et le FC Zurich s'annonce explosif. Les Rhénans restent sur un cuisant échec à Lausanne, qui les a repoussés à 4 points de Thoune au terme de la 10e journée. Le FCZ doit également réagir après avoir enchaîné trois défaites de suite.

Marwin Hitz, travailleur et persévérant

Marwin Hitz, travailleur et persévérant

À 38 ans, le portier du FC Bâle est toujours décisif. Retour sur ses performances qui ont forgé sa carrière. Interview à retrouver dimanche à 20h30 sur blue Zoom.

24.10.2025

Les plus lus

Ravages «catastrophiques» en Jamaïque, Cuba en alerte rouge
Lara Gut-Behrami exaspérée par la jeune génération de skieurs
Nuit d’horreur à Gaza : 50 morts, dont de nombreux enfants
Scandale PrimeEnergy: des millions envolés, les investisseurs désabusés
«Je ne comprends pas ce qui s'est passé» - Le cauchemar de Carlos Alcaraz