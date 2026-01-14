La Super League reprend ses droits mercredi avec un derby Servette – Lausanne (20h30), match en retard de la 18e journée du championnat. Les deux clubs lémaniques, qui ont mal terminé 2025, veulent commencer l'année du bon pied.

Le Lausanne-Sport se rend à Genève pour y défier Servette ce mercredi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les deux équipes ont bouclé la première partie du championnat avec une défaite et un match nul (contre Lucerne et Bâle pour le LS, face à Lugano et Bâle pour le SFC) et ne sont séparées que d'un point sous la barre. Lausanne est 9e, juste devant les Grenat.

Tant les hommes de Jocelyn Gourvennec que ceux de Peter Zeidler, qui sera privé de son buteur Theo Bair (blessé à une cheville) pour ce match et les prochaines semaines, sont en besoin cruel de points dans l'optique d'une participation au Championship Group. Il s'agit de ne pas trop se faire distancer par le top 6 et notamment par Sion.

Les Valaisans reprennent aussi plus tôt que le reste de la meute, puisque leur dernier match de l'année 2025 face à Winterthour n'a pas pu avoir lieu en raison d'un virus qui avait décimé les rangs zurichois. Sion accueille donc la lanterne rouge à Tourbillon mercredi (20h30) avec, forcément, les trois points dans le viseur.